上海百年来最热五月天 体感温度飆上40度

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上海市气象局周一(5月29日）表示，上海周一测得100年来5月最高气温纪录摄氏36.7度，比之前测得的最高纪录整整高了一度。应用软体上显示，体感温度飙上40度。上海中心气象台发布今年首个高温黄色预警信号。

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法新社报导，上海气象局在官方微博发文说："13时09分，徐家汇站最高气温冲上摄氏36.1度，打破100年来5月最高气温纪录。"

上海气象局之后又在微博更新表示，徐家汇站午后最高气温高达摄氏36.7度。较其之前在1876年、1903年、1915年和2018年4次创纪录的的高温35.7度，整整高了1度。

科学家表示，全球暖化加剧恶劣天气，许多国家经历致命的热浪，东南亚和南亚近几周气温创下新高。法新社援引世界天气归因组织(WWA)今年5月发布的一项对此次热浪归因分析显示，气候变化使本次热浪发生的可能性增加了30倍。

上海市民在午后艳阳下汗流浹背，部分应用软体显示"体感"温度超过40度。

法新社援引微博上有人说："我热得几乎快中暑。真是热到爆。"

一位吴先生告诉法新社："这是环境问题，世界变得越来越热。我觉得夏天逐年变热。我比以前更早打开空调。"

其他亚洲国家今年已经经历了致命的酷暑天气。

4月中旬，印度部分地区气温升至44摄氏度，孟买附近一天内至少有11人死于酷暑。 孟加拉国首都达卡经历了60年来最热的一天。

根据"世界天气归因组织"(WWA） 的数据，泰国西部的来兴省达到创纪录的45.4°C，老挝的赛亚布力省(Sainyabuli）气温达到 42.9°C，创该国历史新高。

今年5月中旬，联合国警告，在温室气体和厄尔尼诺天气现象的共同影响下，几乎可以确定2023年到2027间，将会是地球有记录以来最热的时期。

世界气象组织也警告说，预计全球气温将很快超过巴黎气候协定中设定的目标。2015年《巴黎协定》旨在大幅减少全球温室气体排放，将本世纪全球气温升幅限制在2℃以内，同时寻求将气温升幅进一步限制在1.5℃以内的措施。

世界气象组织估计，2023年至2027年间，全球近地表年平均温度有66%的可能性在至少一年中高于工业化前水平1.5°C以上。有98%的可能性，在未来五年中至少有一年，以及整个五年，将是有记录以来最热的年份。

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