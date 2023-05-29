俄罗斯对基辅再次发动猛烈空袭 丹麦增加24亿欧元对乌援助

乌克兰/俄罗斯/空袭/丹麦/援助

在俄罗斯发射数十枚导弹及无人机夜袭基辅之后，俄罗斯周一(5月29日）对乌克兰首都基辅发动本月第16次空袭；乌克兰议会周一通过制裁伊朗的方案，指责伊朗在乌俄冲突中，向莫斯科提供武器。丹麦首相表示，今年对乌克兰的资金援助将增加24亿欧元。

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基辅在连续两晚被无人机攻击后，当地周一再遭受导弹袭击。市内爆炸声四起，引起市民恐慌。据乌克兰官员称，所有导弹都被拦截击落，没有人员伤亡报告。不过，被拦截的导弹碎片部分落在市中心的住宅区，市长呼吁民众到安全地方躲避。

乌克兰军方证实，击退了俄罗斯对该国多个地区的袭击，袭击中使用了远程巡航导弹和数十架无人机，并表示俄罗斯的袭击目标是军事设施和重要基础设施。

另外，乌克兰公开承认该国西部一处军事基地在夜间遭到袭击。

在外交方面，乌克兰议会周一通过制裁伊朗的方案，指责伊朗在乌俄冲突中，向莫斯科提供武器。乌克兰新闻网引述一名国会议员报道，乌克兰作出制裁决定的原因，包括伊朗向俄罗斯提供用于攻击乌克兰的无人机及其他装备。

另据法新社消息，丹麦首相弗雷德里克森周一宣布，丹麦将通过一项主要用于采购军事装备的基金向乌克兰追加近24亿欧元援助。弗雷德里克森接受媒体采访时表示，“乌克兰战争正处于非常关键的阶段，战场形势严峻，因此乌克兰需要一切可能的支持”。

俄罗斯内务部宣布，通缉美国国会参议员格雷厄姆，指控对方早前与乌克兰总统泽连斯基会面时，发表仇视俄罗斯的言论。路透社报导，乌克兰总统办公室周一发布了一段格雷厄姆与乌克兰总统泽连斯基26日会面的经剪辑影片。在影片中，格雷厄姆说："俄罗斯人正在死去。"接着表示美国提供的援助是"我们花过最值得的钱"。

在俄罗斯指责这些言论是赞扬花钱杀害俄罗斯人后，乌克兰当局公开了完整的会面影片，证实两句话间没有关联。

俄罗斯调查委员会（Investigative Committee）表示，将对格雷厄姆的发言进行犯罪调查，但没有说明他涉及的罪行。

对于俄罗斯批评他支持乌克兰的言论，格雷厄姆提出反驳，表示他只是赞扬乌克兰人在美国提供的援助下抵抗俄罗斯入侵的精神。

南卡罗来纳州共和党议员格雷厄姆以在外交政策上采取鹰派立场闻名，他一直坚定主张在乌克兰对抗俄罗斯之战中增加对乌军事援助。

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