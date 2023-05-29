「神16」明早升空 中国冀七年内圆登月梦 港澳十余名专家首次入选专家复选接棒

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肩负中国太空站应用阶段首个载人飞行任务的神舟十六号，将于明(29日)早9时31分升空，而中国人首次登陆月球的梦想，中国载人航天工程办公室计划在2030年前实现。而为了太空事业的持续发展，中国第四批预备航天员选拔工作已接近尾声，而首次得以派员参与的香港和澳门，亦有十余名载荷专家通过复选，占总入选人数约一成。若他们成功获得定选，最快可望在三年后正式进入太空。

预备发射的神舟16号和首次出现的混合宇航员, 从上至下为景海鹏. 朱杨柱及桂海潮 2023年5月29日

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林西强今早在记者会上公布，神舟十六号(「神16」)的三名太空人分别是担任指令长的景海鹏丶航天飞行工程师朱杨柱和来自北京航空航天大学的载荷专家桂海潮。这是中国第三批航天员首次执行飞行任务，卻是航天飞行工程师和载荷专家的「首秀」，更是现年57岁的景海鹏的第四次飞行任务。

他续称，「神16」与天和舱对接后，将组成三船三舱组合体，并会在10月时迎来神舟十七号并与之对接，之后于11月返回东风著陆场。

根据中央电视台日前报道，「神16」进行了两大升级，一是使用中国国产元器件代替进口元器件，这将提升飞船自主可控能力；二是改进返回舱内传统的苏联式仪器面板布局，引入科技与人性化让航天员操作起来更直觉丶方便丶快捷。

在被问及中国的登月发展时，林西强透露，计划在2030年前实现中国人首次登陆月球，中国载人航天工程办公室已全面开展各项研制建设工作，包括研制新一代载人运载火箭（长征十号）丶新一代载人飞船丶月面着陆器丶登月服等飞行产品，新建发射场相关测试发射设施设备等。

另外，中国去年10月开始第四批预备航天员的选拔工作，而港澳地区首次获得参与选拔的机会，但只限参与载荷专家的工作。林西强表示，是次计划选拔12至14名预备航天员，3月时已完成初选，选出一百多人进入复选，当中十余人来自香港和澳门，预料年底前完成所有的选核工作。如果有港澳人士最後通过复选和最段的定选，可于明年初进入训练中心，经过约两年半训练，再通过考核并符合基本条件，可以参与飞行任务，但具体执行飞行任务的时机仍要根据总规划丶要求及空间项目的统筹来决定。

公开资料显示，这批预备航天员中，包括7至8名航天驾驶员丶5至6名航天飞行工程师和 2名左右的载荷专家。根据中国去年宣布，参加选拔者除了要有博士学位等专业要求外，该人及其「家庭主要成员」均要爱国和拥护「一国两制」，但不须是中共党员。

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