云南纳古清真寺爆发警民冲突，警方呼吁涉案者6月6日前自首

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5月30日星期二法新社北京站消息，多名证人向法新社确认，称云南通海县纳古回族自治乡纳家营一座清真寺的部分拆除计划引发冲突后，数百名警察被部署到相关地点，多人被捕。

© 该照片2008年上传至纳家营清真寺网站http://njy.cn，拍摄者身份不详

纳家营清真寺，该照片2008年上传至纳家营清真寺网站http://njy.cn，拍摄者身份不详。

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纳古有着数量众多的回族居民。当地一名要求保持匿名的男性居民对法新社表示，纳古近期正加速推进一项计划，根据该计划，纳家营清真寺的四个尖塔和穹顶应予以拆除。

法新社引述在社交网络上流传的视频，以及一名匿名男性证人的叙述，称刚刚过去的周六（5月27日），该清真寺门前聚集了一些民众，他们朝着警察投掷物品，而对面数十名警察配备着棍棒和警盾，将这些民众往后推。

另一名要求匿名的当地女性居民也对法新社表示：“他们想要拆除（清真寺），所以人们过去阻止他们”，“这座清真寺对我们穆斯林来说，就是我们的家，我们不会就这样眼睁睁看着他们拆除清真寺”。

根据两名居民的消息，冲突爆发之后，警察已经“开始大范围逮捕，到了本周一，镇里仍然部署着数百名维持秩序者”，“清真寺附近的居民自从上周六就出现了网络中断的问题”。

法新社表示，根据通海县官方5月28日周日发布的一份通告，“公安机关已对这起严重妨害社会管理秩序的案件依法立案侦查…该案件造成恶劣的社会影响”，同时“敦促涉案者在6月6日之前自首，争取从轻发落”，“拒不投案自首的，将会从严惩处”。

本周二，法新社与通海县一名负责宣传事务的负责人取得了联系，这名负责人对法新社否认当地曾经断网，但对法新社提出的其他问题未予以回应。

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