俄罗斯称别尔哥罗德州遭到乌军炮击1人死亡 美国称不支持在俄境内发动攻击

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俄罗斯周二(5月30日宣称，边境地区别尔哥罗德居民临时安置点遭到乌军炮击，造成1人死亡两人受伤。俄罗斯并指乌克兰对莫斯科地区发动无人机袭击；与此同时，乌克兰首都基辅在24小时第三次遭到攻击，造成至少4人死亡。美国称不支持在俄罗斯境内发动攻击。

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法新社消息，俄罗斯别尔哥罗德州州长格拉德科夫周二在Telegram电报群上称，“乌克兰武装部队向老幼收容中心发起炮击，一名保安被打死，两人受伤”。

此前，俄罗斯指乌克兰对莫斯科地区发动无人机袭击，俄罗斯总统普京指责这是"乌克兰试图恐吓和挑衅俄罗斯的恐怖主义行为"，普京并强调，俄罗斯将采取措施回应，并找出事件责任人。

法新社报导，莫斯科市长索比亚宁（Sergei Sobyanin）表示，莫斯科周二上午成为一场"罕见无人机攻击的目标"，多栋建筑遭到"轻度"破坏。俄罗斯国防部宣称，来袭的8架无人机都被摧毁。

乌克兰总统顾问波多利亚克则否认乌克兰与无人机攻击有直接关系，但他表示"乐见事态发展"，他并预计类似事件还会增加。

与此同时，乌克兰首都基辅在24小时第三次遭到攻击，造成至少4人死亡、30多人受伤。乌克兰官员表示，乌克兰防空系统击落20多架无人机。这是本月以来俄罗斯第17次对基辅发动的攻击。

欧盟外交事务发言人指俄罗斯袭击乌克兰，对此予以谴责。欧盟发言人表示，这再次表明俄罗斯继续以令人发指及野蛮的方式，无差别对乌克兰平民采取威吓手段，也反映俄罗斯总统普京对停战并不认真，只想继续针对乌克兰人，升级冲突。

另据法新社报道，美国国务院周二表示，美国不支持针对俄罗斯本土发动的军事攻击。正在瑞典访问的美国国务卿布林肯的发言人表示，“总的来说，我们不支持在俄罗斯境内发动袭击。美国专注于向乌克兰提供必要的装备和训练，以支持其夺回主权领土。”

发言人表示，美国仍在分析对莫斯科及其地区的袭击。这是自俄罗斯入侵乌克兰以来，莫斯科住宅建筑首次遭到袭击。

但美国国务院发言人同时表示，周二俄罗斯对基辅再次发动空袭，这是5月以来第17次空袭行动。他表示，“俄罗斯对乌克兰发动了一场无端的战争。俄罗斯可以通过从乌克兰撤军来结束这场战争，而不是每天对乌克兰的城市和人民发动野蛮的袭击"。

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