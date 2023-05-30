六四前：港官认有「特别日子」 末代港督称中共难抹人民在天安门争取自由的历史

香港/六四

距离「六四事件」34周年悼念日尚有五天，过往未曾出现敏感日子的香港，今年出现转变。保安局长邓炳强明言，「未来几日将会是一个非常特别的日子」，预料很多人会藉此进行危害国家安全的行为，包括企图颠覆国家政权，扬言会采取果断行动。与此同时，港英年代最后一任港督彭定康发言，指即使要在警察监视中私下进行悼念，人们亦会铭记在天安门广场为争取自由而牺牲的人，这将令中国共产党难以抹去这段历史。

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今年是疫情消退后首个「六四」纪念日，但过往每年在维园举行的悼念晚会将不能「复常」，因为即使没有了过去三年以限制人群聚集的社区隔离令为拒绝集会理由后，维园亦已被中国多个省的在港社团总会租用作「家乡市集嘉年华」，以庆祝个余月之后的香港「7.1」回归26周年纪念。至于活动为何由过去两年於年底举行，改为今年在6月3日至5日举行，香港广东社团总会执行主席邓清河昨(29日)在1记者会上以凑巧为由作解释。

另外，警方亦未接获拟于6月4日举行的公众活动申请，即使有不止一位泛民主派前区议员曾接获自称是警察的人士致电查问他们会否在「六四」有行动，当中，前西贡区议员陈嘉琳选择在社交媒体公开事件。陈上周在脸书表示，刚刚有自称「我系警察，东九龙xxxxxx」的人找她，问她会否申请在「六四」搞公众活动；陈续称，事件提醒她「64不远矣」，「感谢政权每年咁大力提醒大家唔好忘记！」她最后表明，今年会像去年一样，继续派发蜡烛。

特首：违法会果断执法

而在临近「六四」纪念日之时，保安局长邓炳强昨日傍晚出席活动后主动向传媒表示，「嚟紧几日将会系一个好特别嘅日子」，很多人会利用这个「 特别的日子」进行危害国家安全的行为，包括宣扬港独或企图颠覆国家政权，若此，当局会果断执法：「将你拘捕，有证据就会告你，你系唔会有侥幸。」但他没有正面回应会否强烈不建议市民当日穿黑衣或携带烛光到维园的提问，只是说，是否违法须考虑动机和行为等多项因素。

行政长官李家超今早亦没有正面回应市民能否自发悼念「六四」或到维园燃点蜡烛，只是重申，任何公众活动及个人行为都要符合香港法律，港府会依法处理，声言每个人都要为其个人行为负责，如警方发现有人的行为不符合法律，会果断执法。

不少了解香港情况的海外人士亦明白难以在港举行公开悼念「六四」活动，但港英年代最后一任港督彭定康在海外港人组织「苏格兰香港人」前（28日）天发布的六四短片中表示，虽然香港有些教会或其他人不敢悼念天安门事件，但境外人士仍然记得当年六四发生的事情，期望即使需要在警察监视中私下进行悼念，仍会牢记那些为自由而牺牲性命的青年男女。这些人被铭记，因为中共不能轻易地以其自以为是的方法抹去这段中国以至世界的历史。他续称：「故此，当你仍在回忆时，所有人也会回忆起来。」

彭定康又说，八九民运抗争者怀有与港人一样，为自由公义挺身而出的核心价值。6月对他而言十分重要，其中一个原因是港人在6月期间为天安门广场被杀的死难者举行悼念丶祷告及崇拜，他为此满怀欣慰。

「六四事件」是指1989年6月4日发生在天安门广场和北京的血腥镇压民主抗争行动，主要由解放军组成的戒严部队荷枪实弹清理在广场示威的民众，沿途造成民众伤亡，但人数莫衷一是，死亡人数由200人到六千人不等，而受伤人数则介乎七千到一万人左右。中共称之为春夏之间的政治风波，每年「六四」前一段日子视为敏感日子，当地不少异议份子会在纪念日前「被旅游」或被监视，过上一段「失联」的日子。

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