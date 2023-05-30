布林肯：瑞典加入北约“时机已到”

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美国国务卿布林肯周二(5月30日）访问北欧国家瑞典，由于土耳其及匈牙利一直阻止瑞典加入北约，布林肯再次呼吁尽快批准瑞典加入北约。布林肯说：瑞典加入北约“时机已到”。布林肯将在瑞典出席"欧盟-美国贸易和技术委员会第四届会议"，美欧将承诺在应对中国非市场行为关切上采取联合行动。

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法新社消息，刚刚再次当选土耳其总统的埃尔多安被视为瑞典加入北约的主要障碍。美国国务卿布林肯周二访问瑞典，再次呼吁尽快批准瑞典加入北约。

布林肯在瑞典北部吕勒奥与瑞典首相克里斯特松联合举行的新闻发布会上表示：“我们呼吁土耳其和匈牙利尽快批准瑞典(加入北约）的成员资格。没有理由再拖延时间。”布林肯说，瑞典已采取措施解决土耳其表达的安全关切，并一次又一次证明瑞典对北约的承诺。

布林肯进一步指出，美国希望7月11日到12日在维尔纽斯举行的北约峰会上完成批准程序。布林肯坚称：“我们对此毫不怀疑，我们希望也必须如此。”

北约秘书长斯托尔滕贝格也表示，完全相信瑞典将成为北约的正式成员，他将与再次当选土耳其总统的埃尔多安保持密切联系，以协助有关进程能尽快推进。斯托尔滕贝格周二表示，他认为瑞典在维尔纽斯峰会上“绝对有可能”加入北约。

另据据路透社报道，美国国务卿布林肯、欧盟委员会副主席玛格丽特·韦斯特格（Margrethe Vestager）和其他高级官员将于5月30至31日在瑞典的吕勒奥举行欧盟-美国贸易和技术委员会第四届会议。

路透社援引美国和欧盟一份声明的草稿显示，双方将在这次会议上承诺在应对中国非市场行为关切上采取联合行动，协调相互间对半导体和其他产品的出口管制。

这份声明的草稿说，双方将处理非市场行为和经济胁迫，并力争召开定期会谈，商讨阻止欧美公司支撑战略对手技术的外向投资。

这份声明还说，双方还将协调它们对敏感产品的出口管制，包括可用于军事的产品。

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