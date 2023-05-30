「神16」顺利升空 总指挥称习以为常 香港特首感兴奋

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肩负中国太空站应用发展阶段首个载人飞行任务的神舟十六号(「神16」)，今(29日)早顺利升空，航天员自报「感觉良好」。其间，发射中心只响起一次短暂的鼓掌声，与早期的兴奋和紧张大不相同，载人航天工程火箭总指挥荆木春在「神16」成功发射后表示，这代表大家已对顺利升空习以为常，亦反映中国的相关技术已有了质的跨越。

神舟16号顺利发射, 三名航天员(小图左)在舱内翻阅文年, 预备五个月后返航的神舟15号乘组在天和舱内观看及等待 2023年5月30日

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香港特首李家超今早出席会议前表示，热烈祝贺「神16」顺利发射，对此感到兴奋和骄傲，亦为中国载人航天事业不断取得进展和成功感到自豪丶光荣。他对有十馀名香港和澳门专家通过第四批预备航天员选拔的初选感到振奋，透露香港候选人将于下月前往北京进行复选，期望当中有人能实现航天梦，为国家贡献，为港争光。

「神16」的升空，由今早6时许丶三名航天员景海鹏丶朱杨柱丶桂海潮的出征仪式开始，他们在酒泉卫星发射中心问天阁圆梦园广场领命出征后，便登上专车前往中心的发射场，到埗后即进入神舟飞船的返回舱。

到了早上9时31分，搭载「神16」载人飞船的长征二号F遥十六运载火箭在发射中心升空，地面人员报告各项情况正常，其后，火箭的逃逸塔丶助推器丶整离罩先后分离，太阳帆板顺利展开。在火箭升空10分左右，船箭在飞出大气层之后成功分离，发射中心响起短暂而响亮的掌声，寓意发射成功；到了火箭发射约15分锺后，在航天员轮流报告情况正常或感觉良好后，发射中心主任邹利鹏宣布，已经把神舟十六号准确送入预定轨道，发射任务圆满成功。

民众为神16顺利升空(见蓝圈)兴奋, 首次升空的桂海潮(红圈)亦对太空充满好奇, 侧首外望 2023年5月30日 © 央视直播截图

直播画面所见，首度上太空的载荷专家桂海潮面上的笑容最为明显，在船箭分离后，曾侧头望向相信是可以了望太空的方向；而已是第四次上太空的破纪录航天员兼指令长景海鹏，则与航天飞行工程师朱杨柱和桂海潮握手。

而在「神16」预备升空时，已进驻太空站半年的神舟十五号航天员乘组，则在准备迎接即将到来的「神16」航天员乘组，其间还不忘拍照留念。

中国媒体年初引述中国载人航天工程办公室消息指出，随着中国空间站去年底全面建成，今後每年将发射两艘载人飞船和一至两艘货运飞船，今年除于5月发射天舟六号货运飞船和神舟十六号载人飞船外，10月时将发射神舟十七号载人飞船，以便接替「神16」乘组，而「神16」乘组将於11月返回中国发射场。

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