【视频】中国今派遣三名宇航员飞赴天宫空间站

中国航天

星期二，三名中国宇航员乘坐神舟十六号升空，前往空间站，接替其他三名驻留在那里的宇航员。

2023 年 5 月 29 日，在中国甘肃省酒泉附近的酒泉卫星发射中心，宇航员景海鹏、朱扬珠和桂海潮，出席了神舟十六号升空前往中国空间站前的新闻发布会。

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01:44 2023 年 5 月 29 日，在中国甘肃省酒泉附近的酒泉卫星发射中心，宇航员景海鹏、朱扬珠和桂海潮，出席了神舟十六号升空前往中国空间站前的新闻发布会。 via REUTERS - CHINA DAILY

出发前几个小时，三名机组人员在戈壁基地的停机坪上受到英雄般的热情欢迎。三人中包括一名飞行员、一名工程师，以及第一次有一名不是来自人民解放军队伍的平民——大学教授桂海潮，他在这六个月的任务中，将负责在新的中国太空站里，进行量子和生物实验。

中国载人航天工程总设计师周建平表示：“大家可以明显感觉到，随着空间站的运行，我们的载人飞行频率大大增加了。我们需要更多的宇航员，大约每年六名来执行太空任务。这也是出于一个简单的原因，那些从太空轨道任务返回的人员必须遵守恢复期。因此，我们的宇航员团队就需要壮大。“

自 2003 年首次将人送入太空后，北京目前正向这一领域投资数十亿欧元，除去国际空间站。 2011 年，华盛顿禁止美国国家航空航天局与中国同行的合作。此后，中国于在2019 年将一艘航天器送至月球背面着陆，并于 2022 年底为自己的空间站进行了落成典礼。下一个目标是在这个十年结束前将人送上月球。

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