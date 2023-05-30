路透社：马斯克私人飞机已抵达中国

马斯克/中国

路透社引述目击者报道，美国电动车大厂特斯拉（Tesla）执行长马斯克（Elon Musk）使用的一架私人飞机已经抵达北京。

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目击者表示，今天在北京首都国际机场见到一架机身上与马斯克私人飞机有相同注册编号的飞机。

消息人士先前透露，马斯克预计将与数名中国高阶官员会面，并参观特斯拉在上海的工厂。这是马斯克三年以来首次访问中国。

针对马斯克是否已经抵达中国，特斯拉并未立即回覆置评请求。中国官媒周二下午尚未报导马斯克抵达新闻。中国外交部曾在一份声明中说，政府欢迎埃隆-马斯克和其他商业领袖来促进 "互利合作"。

3月，路透社报道说，埃隆-马斯克正在准备一次中国之行，并希望与中国总理李强会面。中国是特斯拉在全球第2大市场，仅次于美国。而上海厂则是特斯拉在全球最大的制造中心。

路透社报道，马斯克此行正值特斯拉面临来自中国制造的电动汽车的竞争加剧，以及围绕着马斯克在2020年初访问的上海工业园区的扩建计划的不确定性之际。

特斯拉将上海工厂的年产量提高45万辆的计划进展将受到观察家们的密切关注。4月，特斯拉宣布正在附近建设另一家工厂，以生产功能强大的Megapack电池。

另一个悬而未决的问题是，中国当局是否会授权分销特斯拉的高级驾驶辅助功能，这些功能作为 "完全自动驾驶 "软件的一部分在其他市场上销售，每辆车售价15,000美元。

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