首先消除危险性高的塑料产品

巴黎/控制塑料污染

175个国家的代表从5月29日开始在巴黎联合国教科文总部进行为期一周的约束垃圾污染法律条约谈判，旨在进行推动在2024年全球减少塑料垃，达成一项涵盖生成塑料整个过程的具有约束性的历史协议，环保人士呼吁结束使用最危险的塑料产品最为重要，请看France 24报道。

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世界自然基金会是全球最大的致力于环境保护和可持续发展的非政府组织之一，其法国部宣传负责人皮埃尔·卡内表示，塑料的问题在于不仅被用于许多不同的领域，从一次性塑料、棉签、杯子等到工业用量，无论是农业还是用渔网捕鱼，最重要的的头号问题是我们消耗了太多的塑料。

这位世界自然基金会负责人指出本次谈判和这项新的国际条约如何禁止所有毒的高危险塑料，微塑料和聚合物塑料等。

环保人士呼吁首先必须用再利用和回收来取代这种一次性塑料，这是一个整体循环，组织塑料循环经济至关重要。

其次要减少塑料的生产，也是减少污染的关键环节，因为塑料回收成本是生产成本的十倍 。

最后各国都要行动起来，减少塑料的行动将不仅在法国和欧洲，在世界范围内无论是在美国还是中国等主要经济体都要为此而努力，并在这些谈判中支持禁止一次性塑料和进行塑料循环利用。

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