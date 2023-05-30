马斯克北京会晤秦刚 希望拓展特斯拉在中国业务

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特斯拉执行长马斯克周二(5月30日）在北京会见中国外交部长秦刚，法新社援引中国外交部新闻稿称，马斯克在会晤中表达了希望在中国开展业务的愿望。法新社说，马斯克与北京之间的关系曾在华盛顿引起质疑。

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法新社援引中国外交部新闻稿称，秦刚向马斯克表示，中国将致力为包括特斯拉公司在内的各国企业打造更好的市场化、法治化、国际化营商环境；马斯克表示，希望特斯拉继续在中国拓展业务。

这是马斯克自新冠疫情爆发首次访问中国。

中国外交部发言人毛宁周二表示，欢迎包括马斯克在内的各国工商界人士访华，"更好地了解中国，推进互利合作"。

今年4月，特斯拉宣布将在上海新建电池工厂，生产超大型商用储能电池。这将是特斯拉在上海的第二座工厂，也是该公司在美国本土以外的首个储能超级工厂项目。据新华社报道，该工厂的初始产能为每年10,000 块Megapack电池，预计“2024 年第二季度”开始生产。

法新社称，马斯克这位美国亿万富翁与北京之间的关系在华盛顿引起质疑。 美国总统拜登去年11月曾表示，特斯拉老板与"外国"的关系值得"考察"。

投资公司"美国统一证券公司"( Wedbush Securities） 的分析师在一份报告中说，“特斯拉仍然在积极拓展其在中国的业务，(对于中国来说）“这仍然是一只能下金蛋的鸡”。

根据中国汽车工业联合会 (CPCA) 的数据，电动汽车和混合动力汽车的销量在2022年翻了一番，占汽车销量的四分之一以上，这一销售结果前所未见。而中国政府对电动汽车的支持加上消费者日益增长的兴趣使中国公司完全能够主导其国内市场，这也是世界上最大的汽车市场。

虽然特斯拉仍然是全球第一大电动汽车销售商，但近年来中国电动车品牌的知名度不断飙升。例如中国汽车制造商比亚迪就是中国电动车市场最知名的品牌之一，3 月底宣布其2022年净利润增长了五倍。

尽管特斯拉销量大幅增长，但由于价格下跌，其第一季度的净利润则大幅下降。

法新社称，法国周二在北部的比利-伯克洛开设了第一家生产电动汽车电池的工厂，被视为朝着赶超中国电动车制造再工业化重要转折迈出的关键一步。

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