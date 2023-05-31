中美南海军机事件：布林肯呼吁北京加强与华盛顿沟通

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针对中国军机上周在南海上空拦截美国侦察机，美国国务卿布林肯周三(5月31日）呼吁北京加强与华盛顿的沟通；布林肯并将此事件归咎于中方飞行员。布林肯并对美中防长未能会晤表示遗憾。

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法新社报道，美国军方指责中国战机飞行员上周在南海上空以"不专业"方式飞行，挑衅美国侦察机；但北京则反制美方挑衅。

正在瑞典访问的布林肯周三向媒体表示，美方飞机"是在国际空域飞行，进行例行任务"。他并表示："最近几个月发生连串此类行动，不只针对我们，还有其他国家。"

据公开的视频图像显示，一架战斗机从一架美国飞机前掠过，可以看到战机飞过引起的气旋造成美国飞机剧烈晃动。

布林肯说，“中国飞行员非常非常接近美国的飞机，这是一个危险的动作”；而中方则指是美军1架RC-135侦察机蓄意闯入中方训练区域实施侦察干扰。

布林肯并进一步表示："我想这正好凸显出为何我们有正常和畅通的沟通渠道至为重要，这也包括两国国防部长间的沟通渠道。"

美国国防部周一表示，中国国防部长李尚福已拒绝在本周出席新加坡的香格里拉对话（Shangri-La Dialogue）时，与美国国防部长奥斯汀会谈。布林肯表示，北京拒绝此次会面"令人遗憾"。

布林肯说："最危险的事莫过于不进行沟通，并因而造成误会或沟通不足。"他说："我们已一再表示，尽管我们和中国存在激烈竞争，我们也希望确保不会转变成为冲突，而要达成这点，最重要的起点就是有正常的沟通管道。"

布林肯原本预定2月前往北京访问，但因美国发现本土上空出现中国侦察气球而取消行程。

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