习近平吁坚持极限思维 预告要经历惊涛骇浪 反映权力受巨大挑战丶感不安

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身兼中国党国领导人的习近平，昨（30日）午在新一届中央国家安全委员会首次会议上指出，现时国家安全问题的复杂和艰巨程度明显加大，强调「要坚持底线思维和极限思维，准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验」，突出「实战实用」和国安党委全国覆盖，但又要维护「开放安全」。时事评论员林和立表示，习近平放狠话反映中共及他个人的权力受到巨大压力，但这只会令经济更难恢后，担心内外交困的局面更难纾缓。

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根据新华社报道，出席第二十届首次国安委会议的，还有国务院总理李强丶全国人大委员长赵乐际及中央办公厅主任蔡奇等三名政治局常委，他们均兼任国安委副主席。人数较之前的多了一位，就是中办主任。

报道指出，身兼中共总书记丶中国国家主席丶中央军委主席及国安委主席的习近平主持了会议，声言要「深刻认识国家安全面临的复杂严峻形势」，国安委会坚持发扬斗争精神和推动国家安全领导体制和完善法治丶战略及政策体系，令「地方党委国家安全系统全国基本覆盖」，加强捍卫。

会议强调，当前所面临的国家安全问题的复杂和艰巨程度明显加大，国安战线须有自信。「要坚持底线思维和极限思维，准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验。」要加快推进国家安全体系和能力现代化，「突出实战实用」鲜明导向，推动各方面建设有机衔接丶联动集成。

会议要求大家塑造「于我有利的外部安全环境」，更好维护「开放安全」，推动发展和安全深度融合。为此，须「 实时监测丶及时预警，打好组合拳。」另外，亦要提升网络数据人工智能安全治理水平和国安教育等。

会议亦通过了《加快建设国家安全风险监测预警体系的意见》丶《关于全面加强国家安全教育的意见》等文件，但报道未有披露文件内容。

习狠话惹猜疑 港股半日跌逾 2%

对于习近平的强硬言论，中国网民议论纷纷，有人质疑这是否动员令，亦有人质疑言论会吓怕投资者。在香港，亲建制的《经济日报》今早在网上的即时评析中表示，会议「用字铿锵有力，不得不重视起来」，又指极限思维是要先预想最坏和最极限的情况，并计算能否在极端丶极限情况出现时「顶得住」。评析最後以「题外话」作结，指投资股票并非生存必需品，如在「惊涛骇浪」的股市中累了，「不如休息一更」。

未知是受言论抑或中国宏观经济表现不及预期影响，香港股市亦受拖累，两大指数半日均跌逾2%。恒生指数今早开市便低开180点，其后跌幅扩大，中午收市报18178点，跌417点，跌幅达2.5%；国企指数中午收市报 6135点，跌147点，跌幅达2.3%。

时事评论员林和立接受本台访问时指出，中共正处於内外交困之局，外有美国的反华围堵，以及与俄罗斯的矛盾扩大；内有经济不稳，中国宏观数据不似预期，接着还要面对新一轮的大学生毕业潮，习近平的言论明显反映中共及其个人的权力正受到巨大挑战，需以狠话和加强新闻封锁来应对。

他又说，正面来看，习近平的讲话是承认内外交困，没有低估危险性，但其言行却承袭了「二十大」报告所标榜的政治安全高于经济增长，以致政策互相矛盾，例如习一方面呼吁外资回流，但另一方面又让国家安全部部长陈一新负责防止外资渗透，毋须安抚打击外国企业与在华国际谘询公司，美媒《华尔街日报》形容，这外企不寒而栗。

他又举例说，即使以昨日会议的言论所揭示的紧张和受威吓气氛，亦只会吓跑投资者；更遑论一方面派商务部长赴美与对口官员开会，以及就美国国务卿布林肯访华展开商讨，但另一方面又拒绝两国国防部长藉在新加坡举行的香格里拉对话会期间会晤。

林和立直言，在党和习个人政治安全凌驾经济指标的情况下，中国前景堪忧，亦证明习的「一人管治模式」行不通。

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