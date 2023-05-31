台湾与欧盟举行产业对话会议 望合作6G技术迈向数位转型

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台湾与欧盟双边贸易及投资近年显著增长，台湾经济部长王美花周三和欧盟增长总署副总署长麦夫（Maive Rute）共同主持第9届台欧盟产业对话会议。台湾经济部表示，台湾将开发与欧盟在6G技术的合作机会，达成数位与绿色转型。

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中央社消息，台湾经济部贸易局透过新闻稿表示，双方在台湾-欧盟产业对话会议上，就产业政策、台湾欧盟中小企业及产业聚落合作、机器人法规、研发合作及产业技能等议题深入交流。王美花表示，感谢麦夫亲自率团访台，并强调理念相近国家合作，维持台海和平就是维系全球的繁荣。

欧盟访团成员除欧盟执委会官员外，也包括来自欧盟成员国涵盖ICT、半导体、数位产业及机器人等11个产业代表，来台出席欧盟创新周（European Innovation Week, EIW）活动。

在产业对话会议上，欧方分享欧盟净零产业法及关键原物料法等近期重要产业政策发展；台湾方面，则向欧方说明积极强化能源安全、提升供应链韧性的政策方向。

台湾经济部指出，由于欧方去年12月就新机械法规达成政治协议，经济部也邀请欧盟官员与台湾业者举办座谈会，以协助台湾企业掌握法案规定，并透过机器人工作小组会议，就欧盟机械新法与未来AI法案介接进行交流。

王美花表示，欧盟经验将可做为台湾未来研拟相关规范的重要参考，将与欧方持续交流，并促进双方合作。

经济部进一步表示，台湾是欧盟"展望欧洲（Horizon Europe）"科研计划的长期合作伙伴，双方过去在5G的领域就曾经建立合作框架。未来，台湾也将开发与欧盟在先进6G技术上合作的机会，共同达成数位与绿色转型。

经济部表示，欧盟为台湾第4大贸易伙伴，2022年双边贸易总额超过750亿美元，年增9.46%；在投资方面，欧盟是台湾最大外资来源，自1952年至2022年，欧盟对台投资金额共549亿美元，其中2018年至2022年投资金额占历年累积投资总额的35.4%。

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