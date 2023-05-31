开放台湾民众团游大陆 台要求谈判国台办指不需要

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中国大陆日前恢复开放台湾民众可以采用旅游团的方式前往大陆旅游，但台湾方面一直到现在还没有松口同意，仍然没有开放台湾旅行社可以开办前往大陆的旅行团业务。也就是说，疫情虽然早已解禁，世界各地旅游欣欣向荣，但当初因为疫情而暂时禁止的两岸旅游，一切仍在原点。

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台湾陆委会的坚持是，重新开放之前，两岸必须先沟通谈判，并呼吁对岸，应该也要开放大陆民众也可以到台湾旅游，于是双方陷入胶着。

国台办今天正式回应指出，台湾民众前往大陆团体游，在30年前已经逐渐成为常态，不需要两岸协商。

发言人朱凤莲指出，大陆有关部门5月19日宣布恢复台湾居民前往大陆的团队旅游业务后，民进党当局公开表示，不会解除台湾旅游团到大陆旅游的禁令，引发岛内各界不满。两相对比，谁在为台湾同胞和旅游业者着想，谁站在他们利益的对立面，答案一目了然。

朱凤莲说，陆委会声称所谓需要旅游「小两会」协商，是完全站不住脚的。她说，台湾民众赴陆团游，早在30年前就逐渐形成常态，根本不需要两岸协商，她进一步说，台湾方面明令禁止台湾民众到大陆团队游，是30多年来从来没有过的。

陆委会19日的新闻稿指出，两岸观光由于新冠疫情及大陆基于特定因素考虑等因素，已暂停三年多，重新恢复之前，必须双方经由既有机制进行沟通、作好安排，以达到双方恢复两岸旅游交流美意。

另外，台湾总统选举民进党被提名人赖清德28日受邀出席座谈时，有学生问到「最想跟哪位国家元首共进晚餐」，赖清德回答是习近平。他说，如果有机会与对方共进晚餐，会劝「放轻松一点」、「不用压力这么大」，因为人民的福祉是最重要的「和平，对大家都有好处」。

对此，国台办今天反问，一个标榜自己是务实台独工作者的人，说出这种话不是很奇怪吗？

朱凤莲批评赖清德，台独本性不改，只靠变换说辞，想给自己披上种种善意的外衣，是欺骗不了世人的。她说，只有彻底的放弃台独立场，才能够维护台海地区的和平稳定，才能够维护两岸民众的利益福祉，才能够推动两岸关系和平发展。

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