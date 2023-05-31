黎智英国安案审期倍增至83日　控方新增专家讲制裁影响

香港/黎智英案

中美因《港区国安法》打击香港人权而各自发起制裁行动，壹传媒创办人黎智英被控触犯国安法的勾结外国势力罪一案亦受「影响」。该案控方近期因增加两名专家证人讲述制裁的法律影响和社交媒体运作等因素，要求大幅增加审期，法庭结果把审期由原来的40天倍增至83天，并排期8月18日进行预审。

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黎智英一案昨(30日)于高等法院展开案件管理聆讯，作为控方的律政司副刑事检控专员周天行表示，原订的40日审期过于保守，预料需要约65日处理证供，届时将传召6名关键证人，各人证供约需5至10天，相信已超出40天审期；连同辩方要求传召另外 18名证人，控方预料，单是举证已需时 65 天。

处理此案的三名国安法指定法官之一的杜丽冰提及，控方最近新增两名专家证供，供词内容包括使用WhatsApp丶 Twitter等社交媒体，以及制裁的法律影响。

法官李运腾计算其他法庭程序后，排期审讯83天。连非办公日在内，此案审讯将历时约 4个月，届时审讯将移师西九龙法院举行。

辩方资深大律师彭耀鸿关注，控方最近在另一案件的审讯中途新增证据，俨如「搬龙门」，希望控方承诺不会在此案出现类似情况。但法官认为，控方难以作出这种承诺，因为刑事审讯或出现无法预料的事。

壹传媒创办人黎智英与《苹果日报》三间相关公司，被控「串谋勾结外国势力」罪，原订去年12 月开审，但香港特首李家超开审前夕突然提请人大释法，以厘清海外律师参与国安案件审讯的资格，案件押后至今年9月25日开审。辩方早前申请永久终止聆讯，被三名国安法指定法官一致驳回。被控同罪的前《苹果日报》社长张剑虹和副社长陈沛敏等人早前承认控罪，并会成为本案控方证人。

根据公诉书，还柙中的黎智英，现时尚涉及三案未进行审讯，分别是一项「串谋刊印煽动刊物」丶两项「串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全」罪，以及一项「勾结外国势力危害国安」罪，涉及不同人和时间段。

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