人权观察谴责中国当局在天安门屠杀34年后禁止纪念活动

中国/六四

人权观察在天安门六四惨案前夕发布声明指出，在全球人民纪念1989年6月4日北京天安门广场大屠杀的时候，中国当局正在加大努力消除对这一事件的记忆。

1989年6月4日，大屠杀后几个小时，士兵们在天安门广场打扫卫生。这张照片由参加大屠杀的一个团的士兵拍摄。

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位于纽约的国际人权组织人权观察6月1日发声明，谴责中国当局在天安门屠杀34年后继续禁止纪念活动。该组织说，中国政府应该承认其对大规模杀害民主示威者的责任，并为受害者和家属提供补偿。

人权观察高级中国问题研究员王亚秋说："中国政府继续逃避对几十年前的天安门大屠杀的责任，这使其对数百万人的任意拘留、严厉的审查和监视以及在国际上破坏权利的努力更加胆大妄为。然而，中国和全球各地的人们继续冒着安全和自由的风险，大声疾呼并要求他们的权利。"

最近，在2022年底，中国各地成千上万的人走上街头，抗议政府严厉的冠状病毒（Covid-19）措施和中国共产党的威权统治。作为回应，政府突然取消了大部分的大流行病限制，但拘留了数十名抗议者。

人权观察说，与往年一样，在天安门事件周年纪念日之前的几周，当局抢在纪念活动之前，限制活动人士和 "天安门母亲"（1989年大屠杀受害者的亲属团体）成员的行动和通信。2023年5月27日，湖南省当局逮捕了活动人士陈思明，因为他拒绝删除纪念天安门的微博。山东警方传唤了活动人士齐崇怀，警告他不要参加纪念活动。

天安门母亲组织发表公开声明，再次呼吁对大屠杀的 "真相、赔偿和责任"。

针对2022年的6.4纪念活动，杭州当局拘留了1989年民主运动的积极分子和参与者徐光，在他到当地警察局要求中国政府承认大屠杀后不久，他被拘留。4月，法院以 "寻衅滋事罪 "对他进行了审判。判决结果尚未公布。

2022年7月，当局拘留了徐的朋友，55岁的陈子良，他是被禁止的民主党成员，与徐的调查有关。12月，陈子良在被拘留前患了中风，在被剥夺了适当的医疗护理后，在拘留期间死亡。当局警告陈的家人不要公开谈论他的死亡。在广东，活动人士叶洪文在2022年将自己在公共广场上纪念天安门的照片发布在推特上后不久，当局就将他强行失踪。他后来被释放。

3月，因揭露中国政府在2003年掩盖SARS疫情而闻名的著名医生蒋彦永在北京去世。蒋彦永作为北京一家军事医院的外科医生，目睹了军方1989年6月的杀戮，他曾呼吁中国领导人承认这场大屠杀，为此他先是被拘留，然后定期受到监视、骚扰和软禁。当局只允许少数家人和学生参加他的葬礼。

在香港，2月，法院判处三名现在被禁止的年度天安门守夜活动的组织者入狱四个半月，因为他们没有向当局提供关于组织团体的信息。其中，邹幸彤已因参与2021年和2020年的6.4守夜活动分别被判处15个月和12个月的刑期。2022年6月4日，尽管有禁令和强大的警力，一些人仍然前往守夜地点维多利亚公园，举起电子蜡烛和手机手电筒，或唱起了纪念歌曲。警方以妨碍公务和其他违法行为逮捕了15名参与者。

5月，香港警方从香港大学的一个设施中没收了 "耻辱之柱"，这是一个纪念天安门大屠杀受害者的大型雕塑。大学当局已于2021年将该雕塑从校园内移走。其丹麦雕塑家Jens Galschiø曾多次试图取回该作品，但大学没有理会。同样在5月，香港当局从该市的公共图书馆删除了至少9本关于天安门广场大屠杀的书籍。当月，香港天主教教区宣布当年不举行天安门纪念弥撒；由于担心国家安全法，该教会取消了2022年的弥撒。

人权观察的声明说，中国政府长期以来无视国内和国际上要求为天安门大屠杀伸张正义的呼声，多年来，欧盟和美国作为回应实施的一些制裁被削弱或回避。对大屠杀和随后的镇压缺乏持续、协调的国际反应，是北京日益明目张胆侵犯人权的一个因素。这包括加强对公民社会、媒体和互联网的控制，在新疆大规模拘留约100万突厥语系穆斯林，以及在香港直接实施压制基本自由的国家安全立法。

1989年4月，学生、工人和其他人在北京天安门广场和中国其他城市举行和平集会，要求言论自由、问责制和结束腐败，从而引发了天安门大屠杀事件。1989年5月下旬，政府通过宣布戒严来应对日益加剧的抗议活动。

6月3日和4日，中国人民解放军（PLA）士兵向数不清的和平抗议者和旁观者开枪并杀害了他们。在北京，一些市民袭击了军队的车队并焚烧车辆，以回应军队的暴力。

中国政府从未承认对大屠杀负责，也未追究任何官员的法律责任。它一直不愿意调查这些事件，也不愿意公布那些被杀害、受伤、被迫失踪或被监禁的人的数据。天安门母亲 "记录了在北京和其他城市镇压运动期间被杀害的202人的详细资料。

人权观察说，作为一些国际人权条约的缔约国和联合国人权理事会的现任成员，中国有义务 "维护人权的最高标准"，中国政府应该就天安门大屠杀紧急采取以下措施：

- 尊重言论自由、结社自由和和平集会的权利，停止骚扰和任意拘留那些质疑天安门大屠杀官方说法的人；

- 与 "天安门母亲"的成员见面并道歉，公布所有死者的姓名，并对受害者家属进行赔偿；

- 允许对天安门事件及其后果进行独立的公开调查，并迅速公布调查结果和结论；

- 允许因与1989年事件有关而被流放的中国公民不受阻碍地返回；

- 调查所有计划或命令对示威者非法使用致命武力的政府和军队官员，并对他们进行起诉。

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