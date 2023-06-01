"六四"34周年将至 北京四通桥路牌突被拆除

中国/六四周年/四通桥

六四事件34周年将至，北京民众近日赫然发现，2022年10月被悬掛抗议横幅而成名的四通桥，掛在护栏外的"四通桥"路牌日前突被拆除。而百度、高德两大网络地图也不再标示四通桥的位置。

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中央社综合网络讯息及自由亚洲电台报导，有北京民众日前在四通桥路口边，拍下了四通桥的照片。照片中景物依旧，唯独不一样的是蓝底白字、中文与汉语拚音对照的"四通桥"路牌，却突然不见踪影。

这张照片先是在中国国内社交平台短暂流传，随后流传到海外，虽然国内的照片迅速被网管删除，但已引起部分中国网友议论。

此外，据网友反映，在中国两大网络地图百度及高德上，如果输入"四通桥"三个字，已无法再标示四通桥的位置。而经实际操作，这两大地图系统的确不再显示四通桥的位置，而和四通桥一样的北京市内其他车行陆桥，则仍会显示桥梁名称。

不过，四通桥周边的"四通桥东"、"四通桥北"等公车站牌名称及具体位置，在上述两大中国网络地图上仍有标示。

中国网友普遍猜测，由于"六四事件"34周年将届，当局担心民众将具有标志性意义的"四通桥"与六四联结，基于"维稳"考量而拆除。就像2022年底"白纸运动"爆发后，具象征意义的上海"乌鲁木齐中路"路牌马上就被拆除。

根据报导，上世纪80年代初，民主人士万润南创办四通公司，很快成为知名的民营企业。后来在北京的城市交通改造中，四通公司出资兴建"四通桥"，但万润南因支持"八九学运"后来被迫流亡法国。

万润南受访表示，"四通桥"这个名字承载着"八九学运"、"四通桥抗议"等重要历史，中共因此以非常粗暴的方式试图抹杀历史。

他指出，六四将届，中共怕"四通桥"聚集人群而拆路牌，说明当局对"四通"二字有内心的恐惧。但此举反而是告诉大家"别忘掉四通桥，别忘记四通桥上那个勇士彭载舟"。

"八九学运"学生领袖、现任"中国人权"执行主任周锋锁也借此推文呼吁各界，不要停止对"四通桥勇士"彭立发的关注和声援。

2022年10月13日早上，长期拥有自由思想、网名"彭载舟"的北京市民彭立发，打扮成环卫工人登上四通桥，悬掛白底红字的"不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民"及"罢课、罢工、罢免独裁国贼习近平"的标语，并燃放浓烟吸引路人注意。

由于当时正值中共20大在北京召开前夕，此举受到全球瞩目。但彭立发随后就被北京警方带走，至今下落不明，官方也没有通报任何相关讯息，外界十分担忧他的安危。

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