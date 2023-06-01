「六四」34年：电影包场因日子敏感「被取消」 表扬记者采访民运信被港台清拆

香港/六四

自从中国式的「敏感日子」以「六四」正式登陆香港后，相关忌讳正在增加。一间影院在6月4日的三场「包场」电影放映会暨导演分享会因「业界代表」指「当晚为敏感日子，避免聚集活动」为由而取消，尽管电影与「六四」和抗争无关，地点亦远离往常举办悼念晚会的维园；另外，一封向采访八九民运的香港电台记者致谢的巨型表扬信，在新闻部内张贴近34年后，近日被管理层以清理与办公室无关物品为由拆掉。资深传媒人李锦洪质疑当局「做过笼」(即「过了头」)，做法反而令人「记住六四」。

非政治电影纯因六四的日子敏感而被取消私人包场(图左), 图右为表扬记者采访民运的致敬函, 在张贴34年后被香港电台消毁 2023年6月1日

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「取消六四包场」事件涉及的，是6月4日当晚于港岛西端的高先电影院的三场电影包场活动，播放的电影是已获发上映许可证的《尚未完场》。「包场」者之一的如一团购平台昨(5月31日)午在脸书公布，高先电影院刚通知他们，指「被业界代表提醒当晚为敏感日子，避免聚集活动」，经考虑后，决定取消包场，亦未知能否改期进行。「如一」更在帖文后表示，这日子真特别，上街看电影也不可以，并贴上含泪迷惘的表情包。

另一位在当天包两场的市民郑小姐亦确认，已收到电影出品人通知，戏院决定取消包场活动，原因与「如一」披露的相若。三场「包场」取消共影响近230人。

《尚未完场》记录的，是璇宫戏院创办人丶有「香港文化史前人物」之称的欧德礼推动香港文化演艺事业的事迹。该片监制兼导演徐岱灵书面回覆传媒表示， 对事件感到非常遗憾及可惜。她补充，电影自4月开始放映，安排周末举行映後交流会，是因为两位导演只有周末才能到场谢票及与观众交流，且周末入场人数亦较多。

香港电影工作者总会发言人田启文表示，事前未听闻此事，细节有待厘清，亦促请院方交代事件，以免误传。他亦不明白为何事件被指与「敏感日子」有关，强调电影已通过电影检查，获发准映证，现时的情况反而让更多人有不必要的联想。

不少网民在公布下留言表达不满，更质疑当局「不如戒严」；而被控在2019年参与暴动但脱罪的社工陈秀虹昨午亦在脸书发表图文，质问这是否代表那晚最好留在家中，又慨叹「唔知几时先可以习惯呢啲荒谬，又唔知几时开始，#嗰晚代表嘅数字已唔可以随便讲。」

评论：香港要抹除历史会适得其反

同日，「追踪党媒」脸书专页披露，香港电台新闻部办公室已张贴 34年的巨幅表扬信，最近被撕下。

该封约一米高的信函，是该台同事在1989年6月6日以点阵式打印以表达对在当年4月以来便以轮流接力方式采访学运和民运的新闻部员工的敬意，当年该台记者开创以卫星电话直播八九民运，又与其他香港传媒一样，6月4日後仍然留守，并前往医院了解民众死伤情况。信中表明，对新闻部同寅「坚守报道北京事件最前线，为专业广播树立模范，紧守岗位，付出大无畏精神，至真至诚报导」真诚致敬！致敬信其後一直贴在新闻部的壁报板上。

本台了解，清拆指令来自「极高层」，由行政部门执行，理由是执行政府产业署的清洁办公室政策，禁止张贴及清除非公事物品。至于为何选在「六四」前，则不得而知。

港台新闻部前员工对此议论纷纷，不少人表示惋惜或愤怒，有人更表示，「拆走的，是致谢信代表的新闻专业精神和光荣历史！」

资深新闻从业员李锦洪今早在网台节目上表示，当局要禁丶要压丶要抹除历史，这在资讯发达的环境是不可行的，甚至会适得其反，于是会出现「5月35日」这些变相。他又说，《港区国安法》后，港人已「知所进退」，教会的祈祷会也不提，但大家都知道是为了「六四」祈祷；而中国内地亦容许「天安门母亲」群体去拜祭，尽管是在公安「护送」下进行，质疑香港是否「做过笼」。

与他一起主持节目的梁家权则指出，避开敏感词是因为恐惧，质疑香港是否已没有免于恐惧的自由。

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