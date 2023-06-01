台美签署首批协定 蔡英文期待台美建立更紧密伙伴关系

台湾/美国/经贸协定

台湾与美国双方6月1日于华盛顿的美国在台协会（AIT）总部签署美台"21世纪贸易倡议"首批协定。台湾总统蔡英文表示，期待未来台美建立更紧密伙伴关系。台湾经贸办称，这项协定为台美经贸打下坚实的法律基础，未来极有机会发展为更广泛的自由贸易协定，且有助于台湾参加跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP）。

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中央社消息，蔡英文表示，"台美21世纪贸易倡议"是台美双方自1979年以来，结构最完整的贸易协定，除了能为台美经贸发展创造更多利基，也为台湾和主要贸易国洽签贸易协定，迈出关键的一步。

台湾行政院指，首批协定包括5项议题，包括关务行政及贸易便捷化、中小企业等，后续还有7项议题即将展开谈判。

蔡英文也表示，协定后续将再展开7项议题的谈判，包括劳动、环境、农业、数位贸易、标准、国营事业、非市场政策与做法，谈判完成后，将会扩充协定内容，为未来台美洽签自由贸易协定（FTA）奠定更稳健的基础，期盼未来双方依循此架构持续强化台美经贸关系。

台湾经贸办表示，这项协定为台美经贸打下坚实的法律基础，未来极有机会发展为更广泛的自由贸易协定，且有助于台湾参加跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP）。

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