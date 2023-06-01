泽连斯基强烈要求加入北约欧盟 马克龙：北约应给予乌克兰安全保证

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乌克兰总统泽连斯基周四(6月1日）在摩尔多瓦举行的欧洲政治共同体峰会上敦促欧洲加强对乌克兰的支持，并表达乌克兰加入北约及欧盟的强烈愿望；法国总统马克龙表示，北约应给予乌克兰安全保证及明确的愿景。

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法新社消息，近50位欧洲领导人齐聚在离乌克兰边境仅20公里的布尔博阿卡村（Bulboaca），表明支持乌克兰的立场。路透社称，面对俄罗斯对乌克兰和摩尔多瓦的侵略行径，欧洲领导人选择在欧洲大陆的政治前线召开战略峰会，展现团结一致。

与会的乌克兰总统泽连斯基借欧洲政治共同体 (EPC) 第二次会议的平台，强烈要求允许乌克兰加入北约及欧盟。泽连斯基说："我们表现出任何迟疑都给俄罗斯留下可乘之机"，泽连斯基表示，“所有与俄罗斯接壤而不愿俄罗斯夺走其领土的欧洲国家都必须是北约和欧盟的正式成员”。

与此同时，北约成员国外长非正式会议正在挪威首都奥斯陆举行，讨论乌克兰加入北约的申请。

泽连斯基周四在欧洲政治共同体峰会上再次呼吁各国提供更多的战机和防空系统。他说， “我们现在非常困难，因为我们没有先进战机，这就是俄罗斯主宰天空的原因”。

另据路透社报道，法国总统马克龙表示，北约应在下月于立陶宛举行的峰会上给予乌克兰安全上的有力的保证及前景。马克龙在峰会结束后的新闻发布会上表示，"我赞成在安全方面(给予乌克兰）强力、明确及实际的保证。

马克龙并称，在7月11日至12日于维尔纽斯举行的北约峰会上，应该给乌克兰绘制出明确的愿景，同时向俄罗斯发出明确的信息。

马克龙表示，他将于下周二访问德国会晤德国总理朔尔茨，乌克兰的安全保证将是两国领导人会谈的主要议题之一。

马克龙重申欧洲对乌克兰的支持表示，"来自欧洲的信息清晰明确：团结一致支持乌克兰"。

另外，西班牙首相桑切斯也表示：“我们希望发出一个强烈的信息，团结起来反对普京在乌克兰发动的战争。”

欧盟外交事务负责人博雷利表示， “普京通过发动这场针对乌克兰的战争已经将自己排除在欧洲大家庭之外”。

另外，关于和平峰会，泽连斯基在抵达摩尔多瓦参加欧洲领导人聚会时对媒体表示，“我们正在组织一次峰会——我们希望让尽可能多的国家参与进来，这就是我们尚未确定日期的原因。”

泽连斯基在出席日本七国集团首脑会议和阿盟首脑会议时，提出了基辅结束战争的计划，并提出7月举行全球首脑会议的倡议。

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