美国国防部长访日 日中防长会谈微妙

美国/日本

美国国防部长奥斯汀将出席2日至4日举行的亚洲安全会议，并历访日本、新加坡、印度和法国。6月1日在东京与日本防卫大臣滨田靖一举行会谈，就日本建立反击能力（对敌基地攻击能力）的运用等展开磋商，而日方从5月开始与中方探讨在亚洲安全会议期间举行日本防卫大臣滨田靖一与中国国务委员、国防部长李尚福会谈，目前进展情况仍然不得而知，美国方面曾摸索奥斯汀在亚洲安全会议上与李尚福举行首次会谈，但中方已经拒绝，因此日中防长是否举行会谈也很微妙。

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在日美防长于日本时间6月1日举行的会谈中，双方提到了朝鲜5月31日发射的“军事侦察卫星”可能是一枚弹道导弹，同时谈及中国和俄罗斯胁迫性军事行动，并讨论了加强日美合作的必要性。

奥斯汀6月1日在与滨田靖一会谈后的新闻发布会上表示，对中国拒绝在新加坡举行美中防长会晤感到“失望”。他说，有必要保持国防当局之间“定期对话”的开放渠道。

5月，美国曾向中方提出奥斯汀会见李尚福的要求，但遭到中方拒绝。 2018 年美国曾就中国从俄罗斯采购武器将李尚福列为实施制裁对象，美国政府在2018年根据《通过制裁反击美国对手法案》（CAATSA）对李尚福实施了制裁，当时他正领导着中国军队的装备发展部。美国方面指出，这一制裁与中国在2017年购买了10架SU-35战斗机，以及在2018年购买了S-400地对空导弹系统相关的设备有关。中国对此十分不满。

在新闻发布会上，奥斯汀先生强调，大国之间继续对话可以防止冲突升级和失控。

去年年底，日本政府批准了《国家安全战略》等三份文件，作为未来十年外交和国防政策的指导方针。这一方针的核心部分是拥有以自卫为目的摧毁敌方导弹发射场的“反击能力”，日本政府还决定引进美制巡航导弹“战斧”（Tomahawk cruise missile），用于反击能力的建构之中。在奥斯汀与滨田靖一中会谈中，双方就日美合作完善日本的“反击能力”，美制巡航导弹“战斧”部署的具体问题、收集对方国家导弹基地等的信息、标靶设定及日美同盟的角色分工等展开了讨论。

同时最近俄罗斯在乌克兰战场频繁使用高超音速导弹，双方也就俄罗斯、中国及朝鲜已经拥有和正在开发的高超音速武器展开磋商。

今年5月16日下午，李尚福在北京与日本防卫大臣浜田靖一首次使用中日防务部门海空联络机制直通电话进行通话，中日防务部门海空联络机制开通，日中防长在2日至4日举行的亚洲安全会议期间举行面对面会谈应该是顺理成章，当时由于中方拒绝美中防长会谈，因此日中防长是否举行会谈也很微妙。

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