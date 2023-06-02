与美国对航的中国航班可能不再飞俄罗斯上空航线

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路透社引述根据航班跟踪网站 FlightAware 和行业官员的说法，中国航空公司或避免在新批准的往返美国的航班中飞越俄罗斯领空。中美互飞如果飞越俄罗斯上空路线，路程与耗油明显有不同，中俄关系与美俄关系有天壤之别。

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俄罗斯禁止美国航空公司和其他外国航空公司飞越俄领空，以报复华盛顿在俄罗斯入侵乌克兰后于 2022 年 3 月禁止俄罗斯航班飞越美国。

FlightAware记录显示，华盛顿最近批准的对华航运里的中国航班没有飞越俄罗斯，而此前批准的飞美的中国航空公司美国航班仍在使用俄罗斯领空。

5 月 3 日，美国交通部 (USDOT) 表示，将允许中国航空公司将美国客运服务增加至每周 12 趟往返航班，对等于北京允许美国航空公司运营的航班数量。此前，中国航空公司每周只允许八班航班。

美国交通部负责航空和国际事务的助理部长 Annie Petsonk 拒绝回答有关拜登政府是否要求中国航空公司避开俄罗斯领空作为批准四次新航班的条件的问题。Petsonk 说，中国和美国的航班逐渐增加到 12 个，“这是我们可能会看到的那种有节制的步伐。” 在 2020 年初因新冠病毒大流行而实施限制之前，双方允许的 150 多次往返航班中恢复到每周 12 次航班只是其中的一小部分。

5 月 18 日，美国交通部批准国航（601111.SS）北京至纽约每周一班，东航（600115.SS）上海洛杉矶每周一班，厦门航空厦门至洛杉矶每周三班，中国南方航空（600029.SS）广州至洛杉矶每周二班。厦门和南航航班均于5月30日生效。

中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇在一份电子邮件声明中没有说明中国航空公司是否同意避开俄罗斯领空进行新航班。

“直航对于增加中美两国人民之间的互访至关重要，”他说。“我们希望恢复更多航班将有利于两国之间的人员流动和贸易。”

2月，两名美国参议员敦促拜登政府停止中国航空公司在美国航线上飞越俄罗斯，这使它们在油耗和飞行时间方面具有优势。当时，代表美国主要航空公司的美国航空公司支持了参议员的推动，并指出业界长期以来对飞越俄罗斯抱有担忧。

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