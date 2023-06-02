中国又巨热 称考验电网

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中国多地连续高温。经历了整个 5 月份的酷热天气后，中国南部和东部将继续面临持续数周的无情热浪。而且上海等特大城市也巨热，对空调的需求猛增，中国电网将承受巨大压力。

炎热下的太阳与淡云

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无情热浪席卷中国华南，称在考验电网。路透社今天引据中国国家天气预报员周五称，未来三天，中国南方大部分地区的气温预计将超过 35 摄氏度（95 华氏度），部分地区的气温将超过 40 摄氏度。

与亚洲许多地区一样，在北半球进入夏季之前的最近几周，中国就一直受到极端炎热天气的困扰。周一，上海经历了 100 多年来 5 月最热的一天。由于家庭、商业和工业用户对空调的需求激增，南方各省酷热难耐，考验着电网。

最近几天，包括广东在内的南方制造业中心的电力需求激增，作为中国两大电网运营商之一的中国南方电网的峰值电力负荷超过 2 亿千瓦，比正常情况早了几周，接近历史高位。

近日，海南用电负荷首次突破700万千瓦，据官方媒体报道，广西也创下历史新高，但据官方媒体报道，预计云南、贵州等南方省份将进一步增加天。

2022 年夏天，中国的酷热天气迫使当局限电。水力发电是四川等大省的关键，也因长期干旱而受到打击。

该报道称，最近几周，强大的对流天气也在中国中部造成严重破坏，持续的倾盆大雨甚至冰雹破坏了该国正在进行的小麦收成。在被称为中国粮仓的河南省，预计中到大雨至少会持续到 6 月 4 日。

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