中国高规格接待了马斯克

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特斯拉执行长马斯克自5月30日抵达中国到今天离境，受到官方拉高规格接待，其中包括正国级的中国国务院副总理丁薛祥及秦刚等3名部长。而他在中国网络上受到的瞩目，也非其他外企高管可比。美国媒体称，马斯克在中国是位名人，他的访问引起了中国网民的极大兴趣。中国官员利用马斯克访华之行来促进与美国的商业关系，尽管中国政府最近在以国家安全的名义打击一些外国公司。

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中国盛情接待马斯克。华尔街日报称马斯克已经成为助推中国电动车产业的“鲶鱼”。马斯克与中国高官们进行了一连串的会晤，此行展现了特斯拉对中国的承诺。在该公司的助推下，中国已成为全球电动汽车领域的领头羊。

在地缘政治紧张局势升温之际，许多美国高管正在重新思考他们与中国的关系，在这一背景下，马斯克造访了中国，他进行了一连串会晤，并利用此次机会赞扬了特斯拉上海工厂。该工厂在三年多前投产，其产量目前占到特斯拉全球产量的一半以上。

知情人士称，马斯克周二与中国电池制造商宁德时代新能源科技股份有限公司董事长曾毓群(Robin Zeng)进行了会面，在北京的一家高档中餐馆共进晚餐，晚宴共有16道菜。上述知情人士表示，这两位高管讨论了在美国的潜在电池项目，不过没有商定确切计划。

马斯克在中国是位名人，他的访问引起了中国网民的极大兴趣。中国官员利用马斯克访华之行来促进与美国的商业关系，尽管中国政府最近在以国家安全的名义打击一些外国公司。中国有关部门曾突击检查尽职调查公司并拘留其员工，上个月中国还将美国存储芯片制造商美光科技的一些产品列入了黑名单。

在中国外交部长秦刚周二与马斯克会面后，中国外交部表示，马斯克告诉秦刚，特斯拉反对全球最大的两个经济体美国和中国“脱钩断链”。秦刚对中美关系作了类比，称发展好中美关系需要避免“危险驾驶”，及时“踩刹车”。马斯克还与中国工业和信息化部部长、商务部长和上海市委书记会晤。

今年已有众多美国高管访华，马斯克是最新一位。在放松新冠疫情期间的边境防控措施之后，中国表示对企业持欢迎态度。今年早些时候，苹果公司首席执行官库克和辉瑞公司首席执行官艾伯乐曾访问中国，与中国高层官员会面，并参观了当地设施。

在政治形势不确定之际，苹果公司是寻求减少对中国依赖的公司之一，这些公司将生产分散到印度和越南等国家。

中国领导人支持特斯拉建造第一家工厂，以帮助点燃消费者对电动汽车的需求，并给国内电动汽车制造商带来竞争。尽管当时已实施了多年的激励措施，但当局认为国内电动汽车制造商发展迟缓。该工厂于2019年开工。

这一策略行之有效。上海工厂生产的特斯拉汽车出口到欧洲和亚洲，助力中国在今年第一季度超越日本，成为全球最大的汽车出口国。中国是全球最大的电动汽车市场，增长迅猛，特斯拉的品牌吸引力助推更多的消费者从油车转为电车。围绕特斯拉建立的供应链现在为一批不断进步的本土电动汽车制造商提供支持。

特斯拉的一些制造方法已被中国竞争对手跟随。在Model Y车型上，特斯拉对车架采取一体式压铸，这种制造技术可以减少零部件使用量和车体重量，不仅能降低成本，还能缩短车辆组装时间。据知情人士透露，目前，蔚来和小鹏汽车等一些中国电动汽车制造商都采用了这种方法。

据中央社引述消息称，特斯拉执行长马斯克自5月30日抵达中国到今天离境，受到官方拉高规格接待，其中包括正国级的中国国务院副总理丁薛祥及秦刚等3名部长。而他在中国网络上受到的瞩目，也非其他外企高管可比。这应是丁薛祥首次与外企执行长进行一对一会谈，这显示出中国重视与特斯拉之间的关系。

与兼任中共政治局常委的丁薛祥会面前，马斯克先后与中国国务委员兼外交部长秦刚、商务部长王文涛、工业和信息化部长金壮龙等3名部委首长会面。其中，马斯克会见秦刚时称特斯拉反对美中“脱钩断链”，更被中国官媒大篇幅报导。

除了中国官场及商界，中国网络上对马斯克的关注及追捧，则与先前累积的“反美”、“反西方”氛围形成强烈对比。

不少中国网友以“马哥”、“一龙”（马斯克名Elon的译音）、“龙哥”等语称呼他，甚至称他为“先驱”、“全球偶像”等；还有人说，“要是中国能有马斯克这样的人就好了”。

有评论指出，在当今中国经济陷入困局，且面临西方围堵及外资撤离下，中国官方需要借由马斯克的到访，强力塑造中国依然欢迎外资的形象。再加上马斯克亟欲让特斯拉切入平价市场，以与中国电动车厂竞争的心理，两者一搭一唱，形成这股舆论热潮。

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