中资加入 香港两大外资外卖平台被指可能违反竞争条款 允放宽餐厅合作条款

香港/外卖平台竞争

在中国外卖平台美团进军香港不足十天，本地推动竞争的法定组织公布，香港两大网上外卖平台foodpanda及Deliveroo户户送，对合作餐厅施加独家或价格限制条款，有损竞争，「可能会妨碍新成立或小型的平台进入市场」。两大平台同意撤销或修改被指可能违反《竞争条例》的条款，维期三年。

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以柏林为基地的foodpanda和以英国为总部的户户送，分别于九年前和八年前进军香港，三年疫情期间突围而出，市占率合共逾九成，就在外卖市场随疫情过去而有所回落之际，中国的美团以「KeeTa」(广东音译为「其他」)为名，于上月22日登陆香港，先在人口密集的旺角和大角咀推出，预计年底会覆盖全港。

就在市场评估香港的外卖市场会否随着中资的加入而变成三足鼎立之势时，竞争事务委员会昨(1日)公布，在接获三宗投诉后，于去年1月开始调查两大平台有否违反《竞争条例》。调查发现，两大外卖平台与合作餐厅订立的协议可能违反条例下的第一行为守则。

竞委会举例称，这包括独家合作餐厅可获收取较低佣金率的优惠，而独家与非独家的佣金率可相差八个百分点；若独家合作餐厅其後转与其他平台合作，则会遭受惩罚，例如追收佣金差额；另外，平台又有价格限制条文，阻止合作餐厅在自家销售渠道或其他网上外卖平台向食客提供较低餐点价格；其次，Foodpanda更要求餐厅必须采用其外卖自取服务。

竞委会发言人表示，两大外卖平台的市场占有率合共超过九成，极具市场权势，上述条文有机会阻碍新成立或小型平台进入市场，削弱市场竞争，可能违反《竞争条例》下的「第一行为守则」，令消费者及餐厅无法享受到有效竞争所带来的好处。发言人续称，近年至少有四个小型平台退出本地市场，包括经营五年丶於2021年底退出香港市场的Uber Eats，而现存五个小型外卖平台，市占率合共不足一成。

两大平台根据条例第60条，向竞委会提出改善建议，以换取该会不采取进一步行动或终止调查。两大平台承诺的改善，包括修订独家合作条款，允许餐厅与新晋平台及小型平台合作时继续享有低佣金率，以及删除价格限制，若餐厅违反独家合作条文，平台只可要求两个月通知期及追收最多两个月的佣金等。

竞委会拟接受有关承诺以迅速解决问题，认为承诺或可带来更多选择及较平餐价，现按例展开为期两周的公众谘询。竞委会考虑后，会公布承诺是否生效，届时，两间平台须在承诺生效90日内修订现有协议，并通知其合作餐厅，有效期三年。不过，若两间平台其间市占率连续两个月跌至三成以下，有关承诺便会解除。

稻苗饮食专业学会会长徐汶纬今早在电台节目表示，欢迎竞委会的调查，认为开放更多外卖平台加入市场，可让饮食业及市民有更多选择及更好服务。

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