台湾一男称特选六四纪念馆开馆日指控王丹9年前强奸他未遂并称坏如民进党 王丹驳斥

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台湾前政治工作者李援军今天指控民运领袖王丹9年前邀他去美国，在纽约某家饭店强吻他、强暴未遂。王丹晚间回应表示，这位作者所说的“性骚”之事完全不存在，不会再回应。王丹并说，今天“六四纪念馆”正式开幕，请大家多多关注。

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台湾一男子控王丹9年前在美国遭性骚扰。王丹驳斥完全不存在。

据中央社今天报道称，台湾前政治工作者李援军今天指控民运领袖王丹9年前邀他去美国，在纽约某家饭店强吻他、强暴未遂。王丹晚间回应表示，这位作者所说的“性骚”之事完全不存在，不会再回应。

王丹目前人在纽约。他2日晚间在脸书发文表示，一早起来，看到这个，有点无奈，但也不惊讶。他想，作者自己说特意选择“六四”这个时间点，以及特别强调的，希望政治圈人士对他如何如何，这样的表述，其实已经说明了问题。

中央社，王丹发表以下3点说明：

第一，这位作者所说的什么“性骚”之事完全不存在。

第二，以上已经清楚说明。他还有很多事情要忙，不会再做什么回应。

第三，他的政治活动不会受到任何影响，继续推进。今天“六四纪念馆”正式开幕，请大家多多关注。

台湾政坛接连爆出性骚扰事件指控民进党之际，李援军2日在脸书发文表示，隐忍了9年之久，决定在即将六四的这个时间点，指控王丹美国时间2014年6月6日晚上，在纽约法拉盛地区某家饭店，强吻他、强暴未遂。

中央社说，李援军称，王丹的立场及政治友好对象，就是独派人士以及民进党，呼吁大家要“审选盟友”，如果只因为立场相同而忽视这个人做过伤害别人的事情，“那不就是同流合污吗？”李援军最后要求王丹及谢姓助理给他一个道歉，希望政治圈对于王丹的作为要有所察觉及警醒；如果不能严正与这个人划清界线，“那我真的会对我所支持的独立立场和亲绿党政人士，感到无比失望。”

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