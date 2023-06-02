李辉回到北京称俄乌战争促和止战障碍很多

中国/李辉/俄罗斯/乌克兰

中国的乌克兰问题特使李辉周五在结束欧洲之行后返回北京。李辉借机说，有许多困难正在阻止俄罗斯和乌克兰在目前的情况下开始和平谈判。俄罗斯对李辉指责乌克兰是障碍。乌克兰对李辉说，乌克兰不接受割地冻结俄罗斯占领领土状况的停火谈判。

广告 继续浏览后续

中国派遣的乌克兰问题特使李辉说，"所有各方都支持政治解决俄乌冲突。

李辉的访问包括对基辅和莫斯科的访问。

李辉告诉新闻界，"各方目前在坐在同一张桌子上和举行会谈方面，面临许多困难"。

法新社说，但李辉没有给出任何进一步的细节。但是，李辉说，交战各方 "并非没有共识点"。他说："双方并没有完全关闭和谈的大门"。

负责讨论解决乌克兰武装冲突问题的中国欧亚事务特别代表李辉还指出，他认为西方对乌克兰的军事援助发挥了有害作用。他说：“如果我们真的想停止战争，拯救生命，实现和平，我们不应该把武器送到战场上。”

李辉还说：“乌克兰危机如何发展到今天的地步，其痛苦的教训值得各方深刻反思。”

这位特使还暗示，一个新的中国代表团可能会访问欧洲，但也没有给出任何可能的日期或访问团体组成的细节。但他说，"这是第一次，但不会是最后一次"。

据法新社，5月底，俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）在莫斯科与李克强会晤时，谈到了为冲突找到和平解决方案的 "严重障碍"。而乌克兰外交部长库莱巴几天前曾告诉中国特使两会，基辅不会接受 "任何涉及丧失乌克兰领土或冻结战争的建议"。

该报道称，作为莫斯科的亲密伙伴，中国从未公开谴责过俄罗斯的入侵。2月，北京提出了一个结束战争的12点计划，西方对此持怀疑态度。中国国家主席习近平在3月访问了莫斯科，象征性地支持俄罗斯总统普京反对西方。

该消息没有提及李辉是何时从欧洲多国访问最后一站俄罗斯回到中国的。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅