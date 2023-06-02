核武库：美国盯上中国

美国/中国/核武器

美国称未来对核裁军的任何承诺都将取决于中国。这是美国官方第一次将中国放置美国核承诺与裁军前景的中心位置。此前，中国拒绝参见目前已经中断的吗与俄罗斯之间的核裁军谈判。美国官方称，美国也没有忽视俄罗斯核武器状况。

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据法新社今天引述一位美国白宫高级官员表示，美国未来对核裁军的任何承诺都将取决于中国，同时该高官保证，华盛顿并没有忽视俄罗斯的存在。该高官在接受媒体采访时说："我们将准备尊重制约因素，并在2026年后参与裁军制度，但一个关键的变量将是我们与中国在现在和那时之间交流的性质"。

这一交流是在白宫国家安全顾问沙利文定于2日今天就核裁军问题发表演讲之前进行的。据上述不愿意透露姓名的高级官员说，美国并没有忽视俄罗斯，俄罗斯已经暂停参加新起点核裁军条约，这是两个前冷战对手之间的最后一项双边协议。而这项协议将于2026年到期。

报道引述消息人士说，美国对与莫斯科就核武器问题进行无条件对话持开放态度，并强调美国仍在寻求与俄罗斯的一定程度的对等。尽管如此，美国国务院还是在周四宣布了 "反措施"，以回应俄罗斯暂停参与该条约的决定。因此，美国将限制与俄罗斯共享有关美国核武库的信息。

据法新社，但在核问题上，正如其所有其他外交议题一样，美国现在主要关注的是中国，据美国官员称，中国正在迅速发展核武库。他强调说："中国核武库的规模、核武力的性质以及他们政策的其他发展将对我们自己未来的姿态产生影响。

该高官称，这将对俄罗斯的立场产生影响，而这又将对法国和英国的立场产生影响，他分析说："一切都很有关联"。

该官员还说，拜登政府在假定与中国竞争的逻辑的同时，也向中国表明了美国对核武器与中国讨论的意愿和兴趣。

据法新社说，美国与中国这两个超级大国之间的关系非常紧张，尽管最近美国总统拜登表示有解冻的希望。

但中国最近拒绝了美国关于两国国防部长会晤的邀请。

根据斯德哥尔摩国际和平研究所（Sipri）的数据，中国拥有350枚核弹头的武库。这个统计远远落后于俄罗的4477枚，和美国的3708枚。

但据美国国防部11月发表的一份报告预测，到2035年，北京可能拥有1500枚核弹头。

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