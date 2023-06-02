海内外抗遗忘：许志永狱中吁「六四禁食」 新纪念馆美国今开幕延「六四」记忆

中国/六四

后天是「六四事件」34周年纪念日，在香港因打压而难以公开悼念之际，海内外均出现抗拒遗忘的行动：六四纪念馆在香港的被迫关闭后不足两年，重建的新馆今天在美国纽约开幕；上月因「颠覆国家政权罪」判囚14年的维权律师许志永透过管道向外界传递讯息，表示「六四」会在狱中继续悼念：「我会禁食一天，这是不可遏制的纪念……即使身陷囹圄依然可以坚持。」他更呼吁其他人当日一起禁食，以纪念先辈的牺牲和筑起华夏新民族精神。

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旅居美国的中国维权律师滕彪昨(1日)在其推特发文，透露刚刚收到许志永从狱中发出对支持者的感谢和呼吁六四禁食。

在这封于5月24日写成的信中，许志永指出，在6月4日禁食一天是他十年来的习惯，今年虽身陷囹圄，仍会坚持，认为「这是更有力量的纪念」。他又说，六四禁食使历史和未来在个人身体和精神中得以连接，期望以小小的牺牲纪念先辈的牺牲，以虔诚和谦卑筑起华夏新民族精神。对于一些朋友多年来默默禁食，他不敢苟同，因为禁食并非个人的事，更是唤醒国民的伟大事业，必须公开。他呼吁各人与他一起，由6月3日晚8点起禁食24小时。

他又谈到自已被判14年有期徒刑：「不就是坐牢吗？我微笑着面对黑暗，因着光明的信念」，发声后，即使未来一段时间他不能发声甚至消失在黑暗中，仍呼吁各人继续努力做公民，争取选举权和言论自由等普世权利。

新公民运动创始人许志永被判入狱14年，与厦门聚会案有关案件。事缘 许志永等多名维权律师和公民运动人士于2019年12月中下旬在福建厦门参加聚会讨论时政，在接着的圣诞节前后，公安四处抓捕参加聚会者。许志永从北京逃亡，最终在2020年2月中于广州被捕，被控「颠覆国家政权罪」，上月被重判有期徒刑14年。

美国六四纪念馆今开幕 延续记忆抗中共

在海外，一群流亡美国的民运人士为今日开幕的六四纪念馆召开记者会，介绍这个如今成为全球惟一一个旨在呈现1989年中国民主运动和「六四」事件历史的实体展览空间。

自1989年后便在每年「六四」举办烛光悼念的香港市民支援爱国民主运动联合会，自2012年起已架设临时的六四纪念馆，2014年建立永久纪念馆，後因受打压而由尖沙咀迁往旺角，最终被警方国安处人员以搜集涉嫌违反《港区国安法》证据为由，于2021年9月被封。支联会及正副主席其后被控煽动颠覆国家政权罪，当局冻结该馆和支联会资产，而支联会亦被迫解散。

当年学运领袖丶纪念馆筹备委员会成员之一的周锋锁昨在记者会上表示，纪念馆正是自由中国的希望所在，强调只要心怀希望，无论有多大挫折和需要经历多少挣扎，梦想仍然不灭。

据介绍，约2000平方呎的纪念馆座落於曼哈顿中城的宾州车站附近，馆内有超过40件收藏品，部分为1989年运动亲历者留下的真实物证，还有当时世界各地人士表达声援的艺术作品，部分从未公开展出。当中包括一具由清华大学师生冒死从天安门广场拉走的油印机丶有血迹的衣服丶他当年在广场上检走的「爱国无罪」横幅。

建馆项目从2022年初开始，原计画两年完成，但筹备委员会成员王丹表示，未料一年不到便已筹集到租用展馆所需的50万美元，令人感动，且多是小额捐款，表明很多人没有忘记这段历史。他强调，纪念馆既是保留历史和抗争者记忆的方法，也是抗衡中共的方法。

周封锁对香港人权被摧毁之快感到震惊，指天安门悼念活动是港人身分认同的关键部分，当局可能因此要大力将「六四」从香港清除。

除支联会被迫解散外，今年已是连续第四年港人无法再在维园公开悼念「六四」，而竖立在香港大学校国的「国殇之柱」被移走后，早前更被警方以调查为由拿掉，去向未明；另外，图书馆内有关「六四」的书籍亦已被下架。种种行动被指是要将港人的「六四」记忆洗掉。

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