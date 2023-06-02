面对中国导弹威胁 美国在亚洲采取新军事策略

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美国在亚洲采取新军事策略，包括通过将武器装备、部队和指挥所分散到各地前哨基地，美国希望使中国更难通过削弱任何单一军事设施来发动决定性打击。

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据华尔街日报今天报道称，今年早些时候，美军在拉尔洛机场与菲律宾一起参加了一次训练。在这个靠近菲律宾北端的小型商用机场，在最近的训练演习期间，停机坪上搭起了为美军装备和部队准备的帐篷，停放着美国陆军直升机。这是美军在亚太地区日益增多的前哨基地之一，旨在应对来自中国不断增大的军事挑战。

这也是美国为摆脱对大型军事基地的严重依赖所采取的一项举措，几十年来这些大型军事基地一直是美国在亚洲的关键存在。随着中国导弹库日渐扩大，技术越发先进，这些基地受打击的威胁让它们的安全日益岌岌可危。

通过将武器装备、部队和指挥所分散到拉尔洛这样较小的前哨基地，美国希望使中国更难通过削弱任何单一军事设施来发动决定性打击。

根据五角大楼的估计，中国现有逾1,300枚弹道导弹可用于打击亚太地区的目标，其中逾250枚可打到美国在关岛的主要军事基地；关岛距中国大陆约3,000英里。

中国研发高超音速导弹也引起人们对美国在亚洲基地的脆弱性的关注；由于高超音速导弹不遵循可预测的飞行路线，导弹防御系统更难拦截。

美国安全分析人士最近进行的战棋模拟，包括假设的因台湾而起的战争，普遍假定北京方面将试图在冲突的早期摧毁美国的主要设施。

这些设施中可能包括嘉手纳空军基地(Kadena Air Base)，这是美国在该地区最大的空军基地，位于日本冲绳岛，拥有超过40亿美元的军事资产，包括喷气式战斗机和其他设备。

出于对这种可能性的担忧，佛罗里达州共和党参议员卢比奥(Marco Rubio)今年5月向国会提交了一项议案，呼吁美国军方为其在亚洲的飞机建造更坚固的掩体。

空军高层表示，仅靠新的掩体并不能解决问题。他们正在优先考虑一种轴辐模式，这种模式可以将许多飞机从大型基地转移到一系列较小的设施，尤其是当冲突迫在眉睫的时候。

作为模式转变的一部分，美国空军正在组建小分队，以便在需要时迅速将偏远岛屿上的简易机场等地点转变为军用飞机的临时基地。所谓的空中机动队(Air Mobility Teams)将被空降到这些地点，负责快速准备跑道和建立加油点等基础设施。

据该报道，美军上下开展了一些行动，以努力确保自身有能力抗衡中国的A2/AD战略。海军陆战队正进行一种部队转型，目的是能派遣小分队进出西太平洋岛屿，以便在不被发现的情况下发动袭击。

美国也正朝在澳大利亚部署更多军事资产的方向迈进，包括联合开发澳大利亚北部的机场以支持美国飞机增加轮流部署。在位于关岛附近的美国管辖的提尼安岛上，一个机场正进行升级，以容纳军用飞机。

美国最近与巴布亚新几内亚签署的一项国防合作协议可能会让美国人员能够使用该国的设施。

最近在菲律宾进行的演习中，美军对拉尔洛机场的最新进驻使得V-22鱼鹰式倾斜旋翼机以及黑鹰(Black Hawk)和支努干(Chinook)直升机能从该机场起飞，美军也可以在该机场进行集结。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E9%9D%A2%E5%AF%B9%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%AF%BC%E5%BC%B9%E5%A8%81%E8%83%81-%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E5%9C%A8%E4%BA%9A%E6%B4%B2%E9%87%87%E5%8F%96%E6%96%B0%E5%86%9B%E4%BA%8B%E7%AD%96%E7%95%A5-7f4ddbe6

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