香港不准点纪念六四烛光 海外显示延伸接力

中国/香港/六四

由于香港的国安法限制已经扼杀了曾经规模最大的纪念 1989 年天安门广场镇压的守夜活动，世界其他地区包括伦敦、纽约、柏林和台北等30多个城市与地点计划接力点亮蜡烛来纪念6 月 4 日周年纪念日。

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路透社今天报道称，随着香港陷入沉默，天安门守夜活动转移到海外。

自 2020 年国家安全法生效以来，已有数万人离开香港，许多人移居台湾、欧洲、美国、加拿大和澳大利亚，预计这些地区将成为本周日前后至少 30 个城市的纪念活动焦点。

香港和中国当局表示，在 2019 年发生大规模抗议活动后，需要通过国家安全法来恢复香港金融中心的稳定。这个前英国殖民地于 1997 年回归中国，当地居民越来越担心因触及天安门等敏感话题而遭到报复。

在中国大陆，任何提及天安门广场镇压，都是禁忌，而且这个话题受到严格审查。据人权组织称，中国军队1989年6月4日前后，在那里向民主抗议者开火，造成数百甚至数千人死亡，中国当时将骚乱归咎于企图推翻共产党的反革命分子，并且从未提供完整的死亡人数。

当被问及周五的事件和全球守夜活动时，中国外交部发言人毛宁表示，政府“已经对 1980 年代后期的政治动荡做出了明确的结论”，但她没有详细说明。

路透社说，每年 6 月 4 日之前，中国的安全措施往往会加强。根据人权观察的一份报告，当局对一些活动人士实施了旅行限制。

人权观察称，星期六在南方城市株洲，维权人士陈思明在发推文纪念 6 月 4 日后被拘留。周五，记者致电株洲市公安局征求意见，无人接听。路透社无法联系到陈思明，但他的一位朋友证实了这一事件，这位朋友称他仍被拘留。当被问及该报道时，中国外交部表示不了解情况，但补充说，任何违法者都将受到惩罚。

在香港，由于新冠疫情限制，从 2020 年到 2022 年，当局禁止在香港市中心维园举行年度烛光守夜活动，该活动曾经吸引数万人。

今年没有组织申请举办守夜活动。该公园将于周日举办由数十个亲中国团体组织的中国美食嘉年华。

香港特首李家超本周被问及公开哀悼 1989 年遇难者是否合法时说，“每个人都应该依法行事”，但没有给出具体细节。根据香港法律，只要超过 30 人的公众游行或超过 50 人的公众集会需要警方许可。

组织香港一年一度的天安门烛光守夜活动的香港声援中国爱国民主运动联盟，在包括大律师周恒东在内的主要领导人被捕后于 2021 年解散。

继香港的一座天安门纪念馆于 2021 年 6 月关闭后，海外活动人士本周在纽约重新开放了一座天安门六四纪念馆。

而自 2021 年以来，三座纪念 6 月 4 日的公共雕塑在香港被拆除，过去一年里，所有关于镇压六四的书籍都已从公共图书馆撤下。

丹麦雕塑家 Jens Galschiot 的“耻辱之柱”于 2021 年从香港大学拆除。今年在柏林广场曾安置了一个复制品。

据“耻辱之柱”作者称，“逃离中国的世界各地的华人，他们正在相互联系，并向中国施加压力，要求中国改变制度。”雕塑家加尔希奥特说，“这是我们最终能够改变中国的唯一途径。”

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