香港罕见闪电劈公屋外墙 专家指避雷设施非百分百保障

香港/热带风暴

香港昨(1日)晨在雷电交加之际，一个公共屋村单位竟被闪电击中，单位外的石檐篷一角亦有崩缺，单位内无人受伤，但户内人员均受惊吓。管理公屋的房屋署表示，已检查该屋村的避雷设施，并无问题；天文台官员则指出，闪电击中位置有随机性，避雷针并非百分百保障。

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受强烈热带风暴玛娃影响，香港连日发出雷暴警告，而在昨日凌晨3时许至10时前，天文台同时发出雷暴和暴雨警告，其间更录得香港有闪电纪录十八年来第四多的云对地闪电次数，有12367次，虽较最多一次少约二千次，但天文台署理高级科学主任林学贤表示，次数仍是很多。如若把时间段缩窄至网民拍摄到闪电劈中公屋所属的6时至7时前，涉事单位所在的新界西，更是录得2111次云对地闪电，次数为全港四大分区第二多。

涉嫌在早上6时50分被闪电击中的单位，位於新界屯门和田邨和喜楼27楼，尼泊尔裔女户主Gurung Preeti事后忆述仍心有馀悸，指事发时正为女儿梳头准备上学，突然听到巨响及见到闪光，屋子像在震动，她和两名女儿均感害怕，丈夫事后发现，房外石屎檐篷一角崩缺，怀疑是被闪电击中所致，屋内电器则无异样，但女儿因此上学迟到，而家中无人受伤，已属幸事。记者现场所见，石檐篷崩缺处并无烧焦迹象。

房屋署表示，已向怀疑受雷击单位及其周边住户了解情况，没有人受伤。当局又说，涉事楼宇已根据国际标准安装了避雷系统，包括设有避雷带和接地系统等，工程人员昨早检查该处的天台避雷设施后，没有发现任何问题。

天文台的林学贤被问及单位为何会在有避雷设施的情况下仍会被雷电击中时指出，一般而言，高处或导电性高的物体，例如金属才会被雷电击中，但每次闪电实际击中的位置，都会受很多其他因素影响，带有一定随机性，难以从片段确定单位被雷电击中的原因。

天文台前助理台长梁荣武形容事件罕见，直言是第一次见有雷电劈往大厦外墙，但强调闪电会转弯行不规则的「之」字形，难以预计其路径，即使大厦有安装避雷装置，亦不能做到百分百保障。他补充，香港建筑物的结构良好，又有避雷作用，雷电难以入屋，即使入屋，顶多令电器受损，不会伤害屋内住客，毋须过于忧虑。

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