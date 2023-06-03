中一名电动自行车企业老板在巴黎南郊被拘

电动车竞争

中欧 – 法新社转引《巴黎人报》一则消息说，一名 43 岁的专门从事电动自行车的中国企业家周五被欧洲代表检察官起诉，随后因涉嫌欧洲关税欺诈而被监禁。据知情人士透露，名为李军D ( 音译 Lijun D). 于2日被金融司法调查局 (SEJF) 的海关逮捕，然后被警方拘押在塞纳河畔远郊瓦兹河谷省(Val-de-Marne) 。

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他的律师证实说，他于周五被一名授权的欧洲检察官起诉。他的律师表示，税务欺诈罪基于推断，要求检方释放他。

据《巴黎人报》的报道， 李军D ( Lijun D)“涉嫌自 2018 年规避关税制度，金额高达 2600 万欧元”。 据《巴黎人报》报道，海关官员几个月前在法国港口检查一个集装箱时发现，他的公司 Leon Cycle 进口的货物被申报为来自韩国而非中国，因此可以降低关税。

据《每日邮报》报道，这些自行车“也将作为一个套件交付，让人相信它们是备件。这种细微差别也使得支付低得多的增值税 (VAT) 成为可能”。

李军D ( Lijun D.) 也将成为洗钱嫌疑的目标。

在其网站上，Leon Cycle 将自己描述为一家于 2014 年在汉诺威（德国）创建的公司，在法国、德国、意大利、西班牙、美国和澳大利亚开展业务，并确认其所有产品均“在德国设计，在西方制造”欧洲”。

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