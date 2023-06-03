六四前夕传抖音下令禁转“坦克、成龙、天安门”等敏感图文

中国/六四/抖音/敏感词

消息称中国短影音社群平台“抖音”在六四前夕，私下向各大网红与品牌方发布禁令，要求在3至5日这段期间，禁止发布他们列出一系列与六四有关的敏感图文。所列敏感涉及成龙等引发疑问。

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据自由时报今天报道称，明日为1989年“六四事件”34周年，各国纷纷发起悼念活动，而中国政府则是抱持“害怕被想起来”的态度，这几日严厉打压与事件相关的人士与言论。中国短影音社群平台“抖音”的用户就爆料，抖音官方寄信勒令各大网红与品牌方，禁止在3日至5日期间，发布他们列出的敏感图文名单，其中甚至包含多位知名港星。

该报引述推特帐户“李老师不是你老师”在昨（2）日晚间，分享一篇匿名网友的投稿爆料，内容提到中国抖音官方在六四前夕，私下给各大网红与品牌方发布内部通知，要求他们在3至5日的3天，禁止发布推广、评论或转发他们所列出一系列敏感图文名单，直到6日才会将这项规定解禁。

消息称，中国抖音列出的一连串名单包含，“坦克”、“点蜡烛表情”、“含义不明的数字”、“有年代感的老照片”、“成龙/谭咏麟/曾志伟/梅艳芳等香港艺人”、“含人群聚集/维多利亚港/天安门/颐和园/烛光/物体排成一排”等元素。抖音还要求这期间转发、评论和点赞，都不得是敏感数字，更请用户必要时暂时关闭留言区到解禁为止。

该报称另有网友疑惑，为何中国抖音特别点名成龙、谭咏麟、曾志伟和梅艳芳这几位知名港星。据悉，这4位港星皆在过去公开声援过六四天安门学运，甚至还为此举办过《民主歌声献中华》的筹款活动，虽然其中几位如成龙后来相继见风转舵，成为极度亲中甚至表态“忠党爱国”的艺人，但仍明显被抖音视为与六四有关的人士，因而遭列入禁令名单。

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