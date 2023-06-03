六四届临 北京看紧四通桥

中国/北京/四通桥/六四

在天安门六四运动34周年前夕，中国首都警察星期六尽早出现在北京四通桥周围，去年11月底在那里发生了罕见的敌视政权的示威。

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据法新社记者从北京报道，四通桥周围至少布防了四辆警车。四通桥的标志已被拆除。

周六在网上搜索四通桥时，都会出现以下信息："没有找到结果"。

1989年6月天安门运动以坦克和军队被政府派去镇压和平示威者而结束。或有几百人被杀，有些人估计超过一千人。

2022年11月底，一场对中国国家主席习近平的政权及其严厉的 "清零"政策的罕见敌视浪潮震撼了中国。许多示威者挥舞着白纸，象征着对审查制度的抗议。

在这次自1989年民主示威以来前所未有的动员中，抗议者要求结束对清零严苛健康限制，并要求获得更大的自由，这是在习近平被重新任命为共产党总书记一个月之后发生。

30多年来，每年6月4日都有数万人聚集在香港的维多利亚公园举行烛光晚会。香港的主权1997年由伦敦交还给北京。但自从中国在2020年实施国家安全法以来，香港当局已经终止了这些纪念集会，并将大多数异议定为犯罪，扼杀了民主运动。

1989年北京天安门运动的中国持不同政见者在六四纪念34周年之前，于周五在纽约为世界上唯一的 "中国人民民主梦想纪念 "博物馆揭幕。

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