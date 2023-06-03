“六四”纪念馆曼哈顿开馆 与中国在当地总领事馆遥对

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1989年北京天安门“六四”运动的一些参加者和一些中国持不同政见者周五在纽约为世界上唯一的"纪念六四"博物馆揭幕，以纪念 "中国人民的民主梦想"。开馆正值“六四”遭镇压34周年纪念两天前。

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据法新社引述纽约这个小型纪念馆的创始人、天安门广场学生运动的主要人物之一王丹告诉媒体，"1989年的事件不仅对中国而且对整个世界产生了影响。当人们意识到中国国家主席习近平政权对文明的威胁时，我们必须纪念1989年六四"。

“六四”纪念馆在曼哈顿中城一栋不起眼的大楼里，在一个狭小的办公空间里，展出了有关这一历史性民主运动的照片、录像、新闻剪报、海报、信件和横幅，法新社说，北京当局在六四流血事件中镇压了这一运动，至少杀害了1000名和平示威者。人权组织声称，受害者有数千人。

据王丹称，"我们必须纪念那些牺牲的人，并记住当时中国人民的民主梦想"。王丹在中国的监狱里待了多年，然后于1998年来到美国，在哈佛大学学习历史。

据王丹告诉法新社，“但是即使在美国，我们也感受到来自中国政权的压力和威胁。”对这位持不同政见者来说，"1989年的事件与过去有关，但也与现在和未来有关，六四呼吁我们无论在在1989年和今天都应该记住中国共产党的真实面目。"

该报道称，一些中国反对派人士和美国政治家在博物馆的开幕仪式上发表了讲话，这是继香港的博物馆在2021年遭关闭后，世界上唯一一个关于天安门事件的永久性展览。

事实上，香港曾经的每年纪念天安门的艺术热情在亲北京当局的桎梏下几乎消失殆尽。30多年来，每年6月4日，数以万计的人曾聚集在香港的维多利亚公园举行烛光晚会。

但自从中国在2020年实施国家安全法以来，香港当局已经终止了这些集会，将大多数异议定为犯罪，同时扼杀了民主运动。

在纽约，一些中国留学生周五晚上也参加了在曼哈顿新天安门纪念馆，并在纪念馆与中国总领馆之间的间距路段举行游行活动。据法新社说，参加活动的人，其中一些人戴着口罩和墨镜，以避免被人认出并危及他们在中国的家人。

就六四纪念馆开馆，路透社说，55 岁的流亡的前天安门学生领袖周锋锁曾帮助规划博物馆，他在新闻发布会上说，这是“自由中国的希望”所在的地方。他称，“因为有希望。不管经历过怎样的失败，经历过多少挣扎，梦想就在这里。”

路透社说，中国驻华盛顿大使馆没有立即回应置评请求。

中国从未提供 1989 年暴力事件的死亡人数，但人权组织和目击者表示，死亡人数可能达到数千人。在中国大陆纪念 6 月 4 日是禁忌，政府近年来加大了审查力度。

香港曾经允许为镇压活动举行公开纪念活动，但自 2020 年以来，香港警方以对新冠病毒的担忧为由，禁止在那里举行守夜活动。目前尚不清楚这个前英国殖民地当局今年是否会允许举行公共纪念活动。

海外活动人士正在帮助在台北、伦敦、柏林和华盛顿等城市组织纪念活动。

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