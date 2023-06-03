彭立发、张展、李康梦获提名角逐诺贝尔和平奖

在天安门事件34周年前夕，美国国会暨行政当局中国委员会（CECC）两党领袖6月2日发表书面声明纪念天安门大屠杀事件34周年。他们还宣布增加提名北京四通桥抗议事件主彭立发、公民记者张展以及南京传媒学院学生李康梦等角三人为2023年诺贝尔和平奖候选人。因为“这些英雄的勇气应该要得到全世界的嘉奖。”

广告 继续浏览后续

彭立发、张展和李康梦被视为是近年来中国社会批评共产党政府政策和争取自由的行动中受到最多瞩目的案例。尽管遭受北京当局巨大的审查机器封杀打压，他们的行动都曾在中国社交媒体上的引起热烈回响。

此前，CECC曾率领多位国会两党成员一起提名了多位香港民主活动人士为2023年诺贝尔和平奖候选人，包括香港壹传媒创办人黎智英、香港荣休枢机主教陈日君、香港前支联会副主席邹幸彤、曾参与民主派立法会初选的何桂蓝、前香港众志秘书长黄之锋，以及前香港政团职工会联盟秘书长李卓人。

美国议员们在声明中还提到：天安门事件34周年再次提醒人们，“永远不要将中国人民和中国共产党混为一谈”。“因为在中国有太多人无法为自己发声，我们承诺会为他们发声辩护，支持在中国促进人权的和平努力，并争取释放被任意拘留的政治犯。中国人民必须知道，自由世界绝不会忘记他们的勇气和牺牲。”

声明说：“我们每年纪念天安门悲剧，因为这太重要了，我们不能忘记，同时在中国，甚至如今在香港，要举办纪念活动都太危险了，”委员会领袖在书面声明中说，“我们向34年前的今天勇敢抗议的人致敬，并纪念那些因坦克1989年在北京街头碾压而丧命的人。”

史密斯和默克利在声明里呼吁中国当局全面说明34年前在天安门广场和中国各地400多个城市的和平抗议活动中遇害、被捕或失踪人士的下落。“我们必须一直记住天安门大屠杀，绝不允许中国共产党将这件事从历史书上抹去。”议员们接着表示，尽管面临一波波的镇压、暴行和虐待，中国人民对自由的渴望依然存在。因此，他们决定新增提名三位受到中国政府拘押的中国公民角逐2023年的诺贝尔和平奖。

“就像之前的天安门广场上的抗议者们，这些人和平的敦促中国领导人承认和尊重《世界人权宣言》和中国宪法所载明的人权，”CECC领袖们说，“但是，中国当局没有以透明和辩论的方式回应这些要求，而是利用其庞大的警察权力来审查和监禁这些人。”

“这些英雄的勇气应该要得到全世界的嘉奖，国际社会必须要求无条件释放他们。”

除了史密斯众议员和默克利参议员外，共和党联邦参议员马可·鲁比奥（Marco Rubio）和民主党联邦众议员吉姆·麦戈文（Jim McGovern）也加入了提名上述三人为诺贝尔和平奖候选人的行列。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅