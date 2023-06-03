德媒爆料仍有德国前飞行员在中国训练战机驾驶挣大钱

德国/退役飞行员/战机训练/中国

少数前德国飞行员现在可能仍然在中国提供军事训练，并为他们的教练工作赚取巨额薪水。他们的活动对德国安全官员提出了敏感问题。揭露此事件的德国镜报称此事是可疑活动。

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据德国镜报DER SPIEGEL称，德国战斗机飞行员亚历山大 H.在中国做什么？按照该报的叙述，这位亚历山大 H. 的旧生活似乎与军事间谍活动、中国空军基地和围绕国家机密泄露问题的不透明世界相去甚远。在德国罗斯托克郊外一个安静的现代住宅开发区，一个拥有精心修剪的树篱和修剪整齐的院子的街区矗立着亚历山大 H. 曾经居住过的黄色房屋。它离他以前的工作场所不远，位于拉格镇罗斯托克以南的基地，那里是战术空军第 73 联队“斯坦霍夫”的所在地。德国联邦国防军的一名军官 Alexander H.（又名“Limey”）曾在欧洲战斗机战斗机上训练飞行员。

邻居们记得有一个有着草莓金色头发的友善男子。他们说，在某个时候，他和他的美国女友离开了这个国家，很可能去了美国。Alexander H. 甚至在 2013 年 3 月登记了他的搬家——但他提供的目的地不在美国，他将他的新地址列为齐齐哈尔机场。

据该报说，齐齐哈尔是中国东北部的一个偏远城市，位于黑龙江省，与西伯利亚接壤。每天一班航班从北京降落在这里，空乘人员确保进近时所有窗帘都已关闭。没有人应该看到停在停机坪和机库中的中国制造的歼 11 战斗机。但齐齐哈尔是中国人民解放军空军基地的所在地。显然，前德国联邦国防军军官亚历山大·H. 就是在这里生活和工作的。

人们认为他在那里是为了训练中国飞行员。

根据 DER SPIEGEL 和公共广播公司 ZDF 的报道，似乎仍然有少数前德国战斗机飞行员在中国担任教练员。他们显然赚取了通常留给职业运动员或跨国公司高层管理人员才有的薪水。

据德国安全官员认为，这些飞行员​​很有可能传授了军事知识和机密的作战战术，甚至演练了进攻台湾等攻击场景。而这一切发生在中国和西方之间的紧张关系不断加剧的时候。几个月来，华盛顿和北京之间几乎没有对话交流，而且不断有紧张升级的危险。据该报称，比如上周五，两架战机在南海上空危险地相互靠近。

DER SPIEGEL说，在最近的几届会议上，德国联邦议院的议会监督小组讨论了“公务员离职后的职业活动”。该委员会的任务是监督德国的情报机构，他们担心专业知识可能会落入坏人之手。他们关注的焦点之一是在中国的前德国联邦国防军飞行员。监督小组主席、绿党康斯坦丁·冯·诺茨 (Konstantin von Notz) 表示，如果怀疑得到证实，那将是一种“令人发指、可耻和有问题的情况”，代表着“巨大的安全风险”。

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