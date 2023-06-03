日美韩三国防长在新加坡举行会谈

中国/美国

正在新加坡出席亚洲安全会议（香格里拉对话）的日本、美国、韩国防长6月3日在新加坡举行会谈。日本防卫大臣滨田靖一、美国国防部长奥斯汀、韩国国防部长李钟燮参加了会谈，此外，日本防卫大臣滨田靖一也与中国国防部长李尚福举行会谈。

在新加坡出席亚洲安全会议（香格里拉对话）的日本、美国、韩国防长6月3日在新加坡举行会谈

广告 继续浏览后续

在日美韩防长的会谈中，他们强烈谴责朝鲜5月31日利用弹道导弹技术发射军事侦察卫星，指出这是违反联合国安理会决议的。

会谈后，韩国国防部长李钟燮对记者们说：“我们同意在年内建立一个系统，让韩国、美国和日本共享有关朝鲜发射导弹的实时预警信息”。

这个系统将使日本、美国和韩国之间目前正在运行的信息共享系统进一步联动，并将为此举行工作层面的讨论，以便在年底前投入运行。

此外，他们在加强导弹的对应，并定期举行联合演习以提高威慑力方面达到共识。三国防长首次在部长级会谈上就定期举行联合反潜和导弹防御演习达成共识。

日本防卫大臣滨田靖一在会谈后指出：“我们在导弹预警信息的实时共享方面取得进一步进展，一致同意在未来几个月内开始初步运用。”

三国防长在会谈后发表的联合声明中，欢迎《日韩军事情报保护协定》（GSOMIA） 正常化，韩国曾于 2019 年通知日本废除该协议。

日本防卫大臣滨田靖一还在6月3日在新加坡举行的亚洲安全会议（香格里拉对话会）上就海上安全发表了主题演讲。 考虑到中国日益扩大的海上扩张，他强调“通过对话建立信任”的努力对于避免冲突至关重要。 他在讲演中指出：为了与中国建立“建设性和稳定的关系”，日本和中国防卫当局之间的热线于 5 月开通，内容涉及“海空联络机制”，以避免意外冲突。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅