民运人士在柏林举办“六四”34周年纪念活动

6月3日，德国首都柏林又出现了民运人士举办的六四纪念活动。在中国驻柏林大使馆门前的Jannowitz大桥上，全球支持中国和亚洲民主化论坛、民主中国阵线、中国共和党和德国中国学生学者联合会共同举办了“六四”34周年纪念活动。

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这是新冠疫情停办三年后，该联合组织首次重又举办的线下六四纪念活动。有近20人参加。他们大多是来自中国大陆、台湾和香港的华人，也有德国人。他们高呼“不忘六四大屠杀”，“反对个人独裁”等口号，并向中国大使馆递交了“致中国人大和国务院的公开信”，呼吁中国重新评估六四，批判毛泽东思想，废除一党专制，走向政治改革。

6月3日这一天，柏林阳光高照，参加纪念活动者先对六四死者默哀一分钟，然后高呼反独裁，要求民主等口号，并开始就六四大屠杀和中国政改等进行演讲和讨论。全球支持中国和亚洲民主化论坛理事长，中国共和党代理主席，民主中国阵线召集人和德国中国学生学者联合会会员费良勇是该活动的主要联络人之一。这位专程从德国南部赶来参会的71岁核物理专家在其演讲中，批评习近平搞倒退，有回归毛氏独裁的趋向。

曾因六四事件入狱近三年，现生活在柏林的作家周勍讲述了自己六四惨案后的被捕经历并重申了纪念六四的重要意义。翻译家芮虎朗读了天安门母亲的《"六四"惨案三十四年祭》。关心中国发展的Schmidt先生鼓励说，中国一定会实现民主化，你们一定要坚持下去。

随后，费良勇公开宣读了四个参会组织“致中国人大和国务院的公开信“，要求中国“非毛化”，要求”人大不应再当独裁者的橡皮图章“。在参会者和多位警察的陪同下，他来到中国大使馆铁栅栏门前，将公开信郑重投进了中国大使馆的信箱。整个活动持续了两个多小时，没有受到干扰或阻挠。

就本次活动，费良勇在接受本台记者采访时表示：“我们也曾举办过有上百人参加的六四纪念活动。现在，我们中有些人年纪大了，行动不便。有的有工作，抽不出空过来。其实，有不少华人是支持我们的，但他们不敢露面，怕回国探亲奔丧的权利被剥夺。但我们不希望人们忘记六四。我们举办活动，贵在坚持。”

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