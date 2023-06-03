洪都拉斯任命一顶级医学家任驻华大使

洪都拉斯/中国/台湾

洪都拉斯总统Xiomara Castro宣布，被视为世界领先的医学研究人员之一的Salvador Moncada博士已被洪都拉斯任命为驻中国大使。洪都拉斯去年3月在牺牲台湾的情况下承认北京。据法新社说，洪都拉斯新大使还具有英国身份，他的夫人是比利时前国王的小女儿。

广告 继续浏览后续

洪都拉斯总统Xiomara Castro今天在推特上显示高兴地宣布说，“我非常荣幸地向人民宣布（......），我们驻中华人民共和国的大使将是萨尔瓦多-恩里克-蒙卡达Salvador Moncada爵士博士，他今天得到了中国国家主席习近平的批准。”

78岁的蒙卡达博士被科学界认为是世界领先的药理学研究者之一。他是美国国家科学院的外籍准院士，曾指导伦敦大学学院沃尔夫森生物医学研究所的工作，并在曼彻斯特大学从事癌症研究。他也是英国国民，2010年被英国女王伊丽莎白二世授予骑士称号，1998年与比利时公主玛丽亚-埃斯梅拉达结婚，该公主是前国王利奥波德三世的小女儿。

Salvador Moncada于1998年入围诺贝尔医学奖，Salvador Moncada证明了一氧化氮（通常被认为是废气中的一种普通空气污染物）实际上是心血管系统的一个重要调节器。Salvador Moncada还监督了治疗疟疾、癫痫、偏头痛和癌症药物的开发，他对证明了低剂量阿司匹林在预防心肌梗塞和中风等心血管事故中的作用做出贡献。

法新社说，Salvador Moncada将是自去年3月这个中美洲国家与台湾断交并承认中国以来的第一位洪都拉斯驻北京大使。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅