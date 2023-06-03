王丹 ：即便在美国也会感到来自中共的威胁

海外纪念六四

中美 – 天安门事件34周年前，曾参加1989年天安门广场抗议活动的中国异议人士在纽约，为全球唯一的六四纪念馆揭幕，旨在纪念“中国人的民主梦想”。 其中当年抗议活动的学生领导人、记念馆创始人王丹表示，“纪念馆的意义不只在于记忆，也是为了当下与未来”。

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王丹在记者会上表示，“今天，当我们开始意识到习近平政权对人类文明构成的威胁时，我们应该记得 1989 年”，更直言“世界应记住中国共产党的真面目”。

王丹认为，六四记念馆除了是记下历史外，也是为了当下与未来。如今即使身处美国，他们却仍然时常受到来自中国的压力和威胁。

王丹最后表示，展览的面向的并非只是海外中国人，希望美国人，尤其是高中生和大学生也能前往看展，“（六四）不只是对中国很重要，对美国也很重要”。

王丹还对法新社记者表示，即便是在美国我们也会感受到中国政权的威胁。

现已解散的支联会曾于2012年成立香港六四纪念馆，断断续续运营大约十年。国安法生效后，纪念馆于2021年遭警方搜查并检走大量文物，被迫关闭，支联会数名领袖同时被控告煽动顛復国家政权罪，现正还押候审。

王丹表示：“中共显然地试图掩盖历史，令世界忘记其政权建基于暴力及谎话之上。作为八九民运的幸存者、参加者和见证人，我们有责任守护历史真相和抗衡中共抹去记忆的意图，因此我们决定设立这个展览。

6月2日，六四天安门镇压事件34周年之际，筹备已久的六四纪念馆在纽约曼哈顿开幕。傍晚，抗议中共六四屠杀的示威者，游行前往中国驻纽约总领事馆。法新社记者表示，有些留学生游行的时候带着墨镜和口罩，以免给自己和家人带来监视。

雨格石(音译)告诉法国记者，“你知道，中国政府在 1989 年杀了很多人，他们不想让人们记住这一点。这就是为什么每年我们都必须站在这里，告诉世人不要忘记这一段历史”。

化名肖恩（Shaun）的中国留学生告诉法新社记者，天安门学运和2022年底的白纸运动相隔30多年，但我们仍然由同一个政府领导，其性质没有丝毫改变”。

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