美国与加拿大军舰联合穿越台湾海峡

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据美国海军告示，一艘美国军舰和一艘加拿大军舰周六航行通过台湾海峡。路透社说，北京和华盛顿紧张局势加剧之际，美国与加拿大海军罕见在敏感水道联合执行任务。

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美国海军第七舰队6月3日称，美国阿利·伯克级导弹驱逐舰“钟云”号(DDG 93) 和加拿大皇家海军哈利法克斯级护卫舰“蒙特利尔”号(FFH 336) 通过台湾海峡，此举符合适用公海航行和飞越自由水域的国际法，并说是例行航行。

美国第七舰队在一份公告中说：“‘钟云’号和‘蒙特利尔’号通过台湾海峡，表明美国及其盟友和伙伴对自由开放的印度-太平洋的承诺。”

路透社说，虽然美国军舰大约每月一次通过台湾海峡，但美国与其他盟友军舰结伴通过是不寻常的。

而此次穿行任务之际，美中两国防长正在新加坡参加一个重要的地区安全峰会—香格里拉对话会。论坛讨论中，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）指责中方拒绝举行军事对话，导致这两个大国在台湾和南中国海领土争端问题上陷入僵局。

中国军方对美国与加拿大军舰通过台湾海峡没有立即做出回应，但中国军方经常谴责美国是挑起紧张局势的责任方。上一次公开披露美加军舰在狭窄的台湾海峡穿行任务发生在去年9月。

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