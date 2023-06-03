美国加紧构建对华沟通渠道 一副国务卿明日突访北京

美国/中国

美国周六宣布，美国负责东南亚事务的副国务卿丹尼尔-克里登布林克将在未来几天内对中国进行罕见的访问。法新社说，美国显示寻求使两国关系升温。

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根据美国国务院的公告，这位美国高级外交官将在北京讨论美国和中国之间关系中的关键问题。该美国副国务卿将由一名负责中国和台湾事务的白宫高级官员陪同。

美国国务院说，克里登布林克还将访问新西兰。整个行程将在6月4日至10日期间进行。

最近，美国和中国官员举行了几次会议，这表明北京和华盛顿之间试图恢复对话。两国之间的外交关系高度紧张，并在2月份上升到一个新的水平，当时一个中国气球飞越美国领土并被击落。这一事件导致美国国务卿布林肯取消了对中国的访问，该访问曾被宣布为改善两国关系的机会。

克里登布林克当时曾前往中国，为这次后来取消的之行作准备铺路。

美国总统拜登在上个月访问日本时说，华盛顿和北京之间的关系应该 "很快解冻"。

法新社说，另一个迹象表明情况可能如此，美国国防部长奥斯汀和他的中国同僚李尚福周五在新加坡的一个安全会议上进行了简短交流。

5月底，中国商务部长王文涛对美国的访问以承诺保持两国之间的沟通渠道畅通而结束。

本周的消息透露，美国中央情报局局长伯恩斯也于5月访问了北京，与他的同行会面。这是自气球事件以来，美国这一级别的官员首次访问中国。

该报道说，中美这两个超级大国正在进行激烈的竞争，无论是外交、军事、技术还是经济，并且在一些外交问题上，如台湾和俄罗斯，都处于对峙状态。

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