美国华人纪念六四34周年三大亮点：六四纪念馆开幕，铁链女雕像落成，走线者积极参与

六四屠杀34周年到来之际，美国华人开展各种形式的纪念活动。在首都华盛顿、纽约、旧金山、洛杉矶等华人聚居的城市，除了像往年一样，举办烛光晚会悼念六四屠杀的死难者，今年的纪念活动，还有多处亮点，其中包括：海外第一座六四纪念馆在纽约开幕，铁链女雕像在洛杉矶自由雕塑公园落成，有大批到达美国的“走线者”积极参加各地六四纪念活动。

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在首都华盛顿，“共产主义受难者基金会”6月2日在离中国城几个街区的民主女神像前小广场举办的烛光晚会，与会者包括港人、藏人和维吾尔人，他们在美国自由的土地上传承六四记忆，并提醒美国政府加大对中国的压力，不要让类似六四的事件重演。而在去年的“白纸运动”后，他们看到了发生改变的希望。前美国国会众议员沃尔夫在仪式上发言说：“我们都记得当年在电视上看到的天安门民主示威活动的景象，军队的坦克冲进了广场，杀死手无寸铁的示威者，碾压车辆，留下满地流血的尸体。”

6月2日，位于纽约曼哈顿的六四纪念馆正式开幕，纪念馆设有五个展厅，还为香港民主抗争运动开辟了一个专门展厅。纪念馆收藏数十件实物展品以及大量展板。六四纪念馆创建者之一、前89民运学生领袖王丹表示，纪念馆除了纪念那些被埋藏在历史深处的死难者，更重要的是，了解这段历史及其前因后果和决策过程，不仅回顾历史，更是对未来的映照。美国国会暨行政当局中国委员会主席史密斯派代表出席了开幕式。

在美国西岸洛杉矶自由雕塑公园，一座由雕塑家陈维明创作的“铁链女”雕像六四纪念日前落成。铁链女被压在“中国”两个大字下，“中国”两个字的两边是焊死的铁窗，上面有五星红旗。铁链女脖子上拴着一条铁链，蓬头垢面，憔悴不堪，曾经美丽清澈的双眼饱含着委屈与绝望。

在各地，今年的六四纪念活动有许多到达美国的“走线者”参与。前不久带着13岁女儿走线到美国的高志彬，参加了旧金山民众六四前清洗中国城中国民主女神像活动，他说：“当我了解到六四真相时，我非常震惊，非常心痛！绝不能让勇士的血白流！作为一个有良心的中国人，我一直在心中缅怀他们。今天亲手清洗女神像，实现了我的夙愿，我感到很高兴。”

另据《美国之音》报道：在六四34周年前夕，美国国会暨行政当局中国委员会（CECC）两党领袖宣布提名北京四通桥抗议事件主角彭立发、公民记者张展和南京传媒学院学生李康梦等三人为2023年诺贝尔和平奖候选人。CECC共同主席史密斯和默克利6月2日发表书面声明写道：“这些英雄的勇气应该得到全世界的嘉奖，国际社会必须要求无条件释放他们。”

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