美国华人纪念六四34周年三大亮点：六四纪念馆开幕，铁链女雕像落成，走线者积极参与

六四屠杀34周年到来之际，美国华人开展各种形式的纪念活动。在首都华盛顿、纽约、旧金山、洛杉矶等华人聚居的城市，除了像往年一样，举办烛光晚会悼念六四屠杀的死难者，今年的纪念活动，还有多处亮点，其中包括：海外第一座六四纪念馆在纽约开幕，铁链女雕像在洛杉矶自由雕塑公园落成，有大批到达美国的“走线者”积极参加各地六四纪念活动。

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历史资料：解放军准备用坦克向在天安门广场上的学生进攻image d'archives: les tanks et les soldats de l'armée se préparent à l'assaut contre les étudiants stationnés encore sur la place Tian'anmen, dans la nuit du 3 au 4 juin 1989.
历史资料：解放军准备用坦克向在天安门广场上的学生进攻image d'archives: les tanks et les soldats de l'armée se préparent à l'assaut contre les étudiants stationnés encore sur la place Tian'anmen, dans la nuit du 3 au 4 juin 1989. site 64 memo.com
作者： 旧金山特约记者 王山
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首都华盛顿，共产主义受难者基金会6月2日离中国城几个街区的民主女神像前小广场举办烛光晚会，与会者包括港人、藏人和维吾尔人，他们在美国自由的土地上传承六四记忆，并提醒美国政府加大对中国的压力，不要让类似六四的事件重演。而在去年的“白纸运动”后，他们看到了发生改变的希望。前美国国会众议员沃尔夫在仪式上发言说“我们都记得当年在电视上看到的天安门民主示威活动的景象，军队的坦克冲进了广场，杀死手无寸铁的示威者，碾压车辆，留下满地流血的尸体。”

6月2日，位于纽约曼哈顿的六四纪念馆正式开幕，纪念馆设有五个展厅，还为香港民主抗争运动开辟了一个专门展厅。纪念馆收藏数十件实物展品以及大量展板六四纪念馆创建者之一、前89民运学生领袖王丹表示，纪念馆除了纪念那些被埋藏在历史深处的死难者，更重要的是，了解这段历史及其前因后果和决策过程，不仅回顾历史，更是对未来的映照。美国国会暨行政当局中国委员会主席史密斯派代表出席了开幕式。

在美国西岸洛杉矶自由雕塑公园，一座由雕塑家陈维明创作的“铁链女”雕像六四纪念日前落成。铁链女被压在“中国”两个大字下，“中国”两个字的两边是焊死的铁窗，上面有五星旗。铁链女脖子上拴着一条铁链，蓬头垢面，憔悴不堪，曾经美丽清澈的双眼饱含着委屈与绝望

在各地，今年的六四纪念活动有许多到达美国的“走线者”参与。前不久带着13岁女儿走线到美国的高志彬参加了旧金山民众六四前清洗中国城中国民主女神像活动，他：“当我了解到六四真相时，我非常震惊，非常心痛！绝不能让勇士的血白流！作为一个有良心的中国人，我一直在心中缅怀他们。今天亲手清洗女神像，实现了我的夙愿，我感到很高兴。

另据《美国之音》报道：六四34周年前夕，美国国会暨行政当局中国委员会（CECC）两党领袖宣布提名北京四通桥抗议事件主角彭立发、公民记者张展南京传媒学院学生李康梦等三人为2023年诺贝尔和平奖候选人。CECC共同主席史密斯和默克利6月2日发表书面声明写道：“这些英雄的勇气应该得到全世界的嘉奖，国际社会必须要求无条件释放他们。”

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