美国情报总监密访了中国

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美国拜登政府急切希望与中国重新恢复对话。在美国国防部长奥斯汀出席新加坡香格里拉安全对话论坛主动与中国国防部长李尚福握手互动消息传出之前，美国中央情报局局长伯恩斯被爆料数日前曾秘密访问北京。美国强调与中国高层对话具有重要意义。

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法新社引述一位官员透露，美国中央情报局局长威廉-伯恩斯(William Burns)5月份曾前往北京与中国官员会面，这是自2月份美国击落一个疑似中国间谍气球以来美国这一级别的高官首次访问中国。

在访问期间，伯恩斯"强调了在情报领域保持开放的沟通渠道的重要性"。透露消息的美国官员希望保持匿名。

在最近的参加日本世界工业7国集团峰会之行中，美国总统拜登说，华盛顿和北京之间的关系应该 "很快就会解冻"。

另一个迹象表明情况可能如此，美国国防部长奥斯汀和他的中国同僚李尚福周五在新加坡的一个安全会议上进行了简短交流。

在美国总统拜登与中国国家主席习近平11月在印度尼西亚巴厘岛举行的G20峰会上进行会谈后的几个月里，中美关系有所恶化。

美国在2月份决定击落一个据称飞越美国上空的中国间谍气球，引发了两个大国之间的外交争论。美国国务卿布林肯对北京的访问曾被宣布为改善关系的机会，但在气球事件发生后被取消。

有报道称，美国国务卿布林肯对中国的访问被评论为两国关系改善的标志。

消息没有提供美国中央情报局局长伯恩斯访问中国的细节内容。

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