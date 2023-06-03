美国防长呼吁中国军方开放沟通渠道 避免冲突

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美国防长奥斯汀于6月3日在“香格里拉对话”亚洲安全峰会上呼吁中国国防和军事领导人开放沟通渠道，避免冲突促进亚洲地区稳定。

美国防长奥斯汀于6月3日在“香格里拉对话”亚洲安全峰会上呼吁中国国防和军事领导人开放沟通渠道

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美国防长奥斯汀周六在新加坡的举行的“香格里拉”亚洲安全峰会上发表讲话称美中之间的对话“至关重要”，这将有助于避免由于误判可能导致的冲突，美国认为与中方保持开放的沟通渠道，尤其是在两国的军方和国防官员之间。

此前北京拒绝美方提出的在峰会期间与中国国防部长李尚福进行正式会晤²后，在本次会议的开幕晚宴上美中两位部长首次握手交谈，但是没有进行实质性交流。

北京方面指出美国清楚地知道两国目前军事沟通存在困难的原因。

美国防长奥斯汀目前正在进行亚洲访问，他此前到访日本，在新加坡出席“香格里拉对话”峰会后将访问印度。

面对中国的崛起，此行是华盛顿旨在努力加强其在该地区的伙伴联盟关系的一部分。

李尚福在去年3月出任中国国防部长，此前由于中国军方购买俄罗斯武器，他在美国政府制裁的名单上。美方认为这不阻碍与双方的正式对话，特别是握手无法替代实质性的会谈。

美国防长奥斯汀还批评中国对在国际领空合法飞行的美国和盟国飞机进行了危险拦截，而且数量惊人。

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