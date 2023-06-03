荷兰防长称崔天凯的乌战是欧洲安全架构失败的结论“非常非常错误”

荷兰/中国/崔天凯

中国一位经验丰富的外交官崔天凯在新加坡香格里拉安全与防卫论坛会议上将俄罗斯对乌克兰的侵略战争归因于欧洲安全架构的失败。 荷兰国防部长 Kajsa Ollongren 对中国的这种解释提出质疑。因崔天凯是退休外交官，荷兰防长称等候听中国防长的正式官方立场表述。

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荷兰国防部长Kajsa Ollongren在香格里拉安全论坛上驳斥了北京官员对乌克兰的看法，称是“非常非常错误”的。

荷兰国防部长反驳了中国关于俄罗斯对乌克兰的战争是由于欧洲安全架构失败的说法。荷兰国防部长称，“听到这个说法我其实有点惊讶。”奥朗格伦在新加坡香格里拉对话的一个小组中对前中国大使崔天凯进行了即兴反驳后，在接受 POLITICO 采访时说。“这是非常非常错误的。”

崔天凯是前中国驻美国大使，也是这个亚洲顶级安全论坛上中国代表团的非正式顾问，他在周六的活动中表示，欧洲在确保大陆安全方面收效甚微，崔天凯并建议论坛上的其他国家应该取而代之，并向中国和亚洲学习。

POLITICO引述崔天凯称，“我们过去常常向欧洲寻求他们在区域一体化方面的经验。但如今，也许欧洲人可以转而关注我们。”崔天凯对与会者说，“我们不会将我们的方式强加给你们，但也许你们可以从我们的经验和成功中学到一些有用的东西。”他说，“我们地区也应该从你们的失败中吸取一些非常重要的教训。我不想使用‘失败’这个词，但缺乏成功。”

在小组中坐在乌克兰国防部长 Oleksiy Reznikov 旁边的崔天凯还说，“我们将继续以亚洲方式管理我们的安全局势和处理所有问题。” “我们不需要亚洲北约。我们不希望看到北约在我们地区的作用扩大。”

POLITICO称，虽然乌克兰部长没有批评北京，他只说乌克兰需要赢得战争，而不是谈判，但荷兰防长奥朗格伦对崔天凯的说法进行了反击。据荷兰防长说，“大使表示，由于乌克兰的战争，欧洲未能很好地管理其安全。当然，我知道乌克兰有一场战争，但我认为这不是我们对欧洲安全局势管理不善的结果。这是有人不尊重我们想要管理欧洲安全的方式的结果。”

荷兰部长说，“我也认为，欧洲并不缺乏对中国的尊重，也不缺乏对中国文化的尊重；我们对这些非常尊重。”她说。

奥朗格伦在与俄罗斯的关系和军事领域的技术进步等问题上对中国采取了越来越严厉的立场，她在小组讨论后接受采访说，崔天凯提出的是“对形势的错误看法”。

荷兰防长称，“你不能将俄罗斯非法入侵乌克兰归咎于欧洲或欧洲国家。”她说。

奥朗格伦还说，由于崔天凯不再是大使，她将等待中国国防部长李尚福在周日的主旨演讲中阐明中国的官方立场。

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